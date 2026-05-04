Upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju zbog prijetnji Zelenskog

04.05.2026 23:07

Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju povodom prijetnji ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da bi mogao da napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede.

"Ministarstvo je ozbiljno shvatilo prijetnje Vladimira Zelenskog da će napasti Moskvu tokom proslave Dana pobjede. U tom slučaju, upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim misijama na potrebu da blagovremeno napuste grad", saopšteno je iz Ministarstva.

Ministarstvo je ukazalo da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu.

"Uprkos činjenici da vojska ima kapacitete da to učini, uzdržavali smo se od sličnih akcija iz humanitarnih razloga", dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da je u skladu s naredbom vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, predsjednika Vladimira Putina, Moskva proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede.

