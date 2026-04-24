Da li se Đurđevdan ove godine slavi mrsno ili posno?

Dok se približava Đurđevdan, jedna od najčešćih i po mnogima najljepših krsnih slava, ponovo se otvara pitanje da li se praznik obilježava mrsnom ili posnom trpezom.

Ove godine, Đurđevdan "pada" u srijedu, što ga stavlja u okvir crkvenih pravila o postu.

Naime, Đurđevdan je nepokretan praznik koji se svake godine slavi 6. maja, a u 2026. godini taj datum "pada" u srijedu. Kako pravoslavni kalendar propisuje post srijedom i petkom, osim u periodu takozvanih trapavih sedmica, krsne slave koje se nađu u tim danima obilježavaju se posnom trpezom.

Izuzetak koji ove godine ne važi

Izuzetak od ovog pravila postoji samo ukoliko slava "padne" u Svjetlu nedjelju, odnosno prvu sedmicu nakon Vaskrsa, kada se post potpuno ukida zbog vaskršnje radosti i slave se obilježavaju uz mrsnu trpezu. U 2026. godini taj slučaj ne važi, jer je Đurđevdan više nedjelja udaljen od tog perioda.

Prema crkvenom učenju, krsna slava ne ukida post, već ga u određenoj mjeri ublažava, pa su u takvim slučajevima dozvoljeni riba, ulje i vino, dok se mrsna hrana ne koristi.

Duhovna suština ispred trpeze

Vjeroučiteljica Stojana Valan podsjeća da je suština slave prije svega duhovna.

"Slava nije odvojena od crkvenog života. To je dan molitvenog okupljanja porodice u čast svetitelja zaštitnika doma. Ako slava pada u takozvani posni dan, trpeza treba da bude u skladu sa tim", navodi ona.

Slično ističe i protođakon Nemanja Reljić iz Manastira Rmanj, naglašavajući da je u prvom planu duhovni smisao praznika.

"Suština slave su molitva, slavski hljeb, koljivo, svijeća i kadionica. Hrana je u drugom planu", kaže on, podsjećajući da je krsna slava kroz istoriju dobila svoje hrišćansko značenje kao dan posvećen zaštitniku porodice.

Šta sa gostima koji dolaze sutradan?

Zbog toga crkveni poredak ostaje jasan - Đurđevdan se ove godine obilježava uz posnu trpezu, uz razrešenje na ribu, ulje i vino. Svečari koji imaju veliki broj gostiju i žele da ugoste familiju i prijatelje i dan kasnije, 7. maja (četvrtak), tada ih mogu poslužiti mrsnom hranom bez kršenja crkvenih pravila, prenosi Informer.