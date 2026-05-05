Sutra nestabilno, lokalno uz prolaznu kišu i sunčane intervale

05.05.2026 14:43

Foto: Pexel/Landiva Weber

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, a na sjeveroistoku uglavnom suvo.

Tokom dana se očekuju i sunčani intervali, saopšteno je iz Republičkog hidrometerološkog zavoda.

Na jugu Krajine i po planinama vjetrovito, uz jake udare južnih smjerova.

Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim pred‌jelima od tri, a dnevna od 22 do 27, u višim pred‌jelima od 18 Celzijusovih stepeni.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 16, Gacko i Kalinovik 19, Sokolac i Han Pijesak 21, Bileća, Kneževo i Mrkonjić Grad 22, Trebinje 23, Sarajevo 24, Prijedor 25, Rudo, Srbac i Srebrenica 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Mostar, Zvornik i Novi Grad 27 i Banjaluka 28 stepeni Celzijusovih.

