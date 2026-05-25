Putnički saobraćaj preko starog mosta u Gradišci mogao bi da krene u narednih 10 dana

Putnički saobraćaj preko starog mosta u Gradišci mogao biti ponovo da krene u sljedećih 10-ak dana, kaže v.d. direktora Puteva Srpske. Nema dobrih vijesti za kamione. Preliminarna ispitivanja nosivosti dijagnostikuju da most može izdržati vozila do 3,5 tone.

Saobraćaj u punom kapacitetu čekaće potpunu sanaciju za koju će biti potreban duži vremenski period, poručuju iz „Puteva Republike Srpske“.

"Dobili smo preliminarne rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica i prilaznih mostova, planiramo za desetak dana da podnesemo zahtjev i da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone. Eventualno ćemo razmotriti da pustimo autobuski saobraćaj. Rezultati nam govore da ne bi bilo bezbjedno da pustimo sav saobraćaj", rekao je Miroslav Janković, v. d. direktora „Puteva Republike Srpske“.

Troškove sanacije mosta snosiće Putevi i Vlada Republike Srpske. U skladu sa sporazumom između ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH i resornog ministarstva Hrvatske, troškove održavanja mosta na starom graničnom prelazu u Gradišci trebalo bi da finansira ministarstvo transporta i komunikacija BiH. Međutim, od toga po svemu sudeći nema ništa.

"Tri puta su donosili odluku da će nam dodijeliti sredstva. Nažalost, mizernih 24 hiljade maraka, iako je bila procjena milion i po maraka, koliko nam je i potrebno za sanaciju. Do dan danas nam nisu isporučili nijednu jedinu marku, iako su bili dužni u skladu sa sporazumom. Ja apelujem još jednom na njih da ako se nešto potpisuje da se ne propisuje samo proforme. Trebaju da potpišu i da nam odobre sredstva koja su nam zaista potrebna za rekonstrukciju. Ta sredstva od 24 hiljade maraka nama nisu dovoljna ni da ofarbamo ogradu", rekao je Miroslav Janković, v. d. direktora „Puteva Republike Srpske“.

Most na graničnom prelazu Gradiška na kojem je došlo do urušavanja trebalo bi da ostane međunarodni granični prelaz, ali samo za putnička vozila, jer nema dovoljno kapaciteta i za putnička i za teretna vozila, stav je gradonačelnika Gradiške.

"Stav Gradske uprave grada Gradiška, u razgovorima sa predstavništvom resornog ministarstva Vlade Republike Srpske i sa Savjetom ministara, je da bi se granični prelaz nekako trebao izmjestiti na hrvatsku stranu, da sa one strane imamo integrisani granični prelaz gdje bi on bio samo za putničke automobile", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Brzoj sanaciji mosta nadaju se i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Kažu da su u Gradišci neophodna dva granična prelaza, pogotovo u sezoni godišnjih odmora.

"Ja se nadam da će građevinci sanirati oštećenje mosta na starom graničnom prelazu u Gradišci i da ćemo u skorijem vremenskom periodu biti u situaciji da nam rade oba granična prelaza jer će tek tad biti pravi efekat za sve one koji putuju iz bilo kod razloga, a pogotovo za poslovnu zajednicu", rekao je Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Stari granični prelaz u Gradišci zatvoren je kada je na mostu došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Ova situacija dovela je do privremenog otvaranja novog graničnog prelaza, koje je do tada mjesecima unazad blokirao član upravnog odbora UIO Zijad Krnjić.