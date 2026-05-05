Русија жестоко одговорила: Убијен херој Украјине

Руске снаге извеле су језив "двоструки удар" пројектилима на постројење у Полтавској области, при чему су погинула два ватрогасца, док су 23 особе повријеђене.
Како је навела "Украјинска правда", ракете су погодиле објект у тренутку када су ватрогасне јединице покушавале да обуздају велики пожар који је избио након првог напада.
Информације о овој трагедији потврдили су украјински министар унутарњих послова Игор Клименко и шеф украјинске Службе за хитне случајеве (СЕС) Андриј Даник.
"Непријатељ је током ноћи напао постројење за вађење гаса у Полтавској области. Када су јединице СЕС-а стигле на терен и почеле да гасе ватрену стихију, непријатељ је поново напао пројектилом. Нажалост, два ватрогасца задобила су смртоносне повреде", изјавио је Клименко.
Министар је прецизирао да је још 23 ватрогасаца рањено, од којих је троје у критичном стању.
Андриј Даник је додао да је у овом подмуклом нападу погинуло још двоје људи, док је осморо рањено.
У нападу су животе изгубили Виктор Кузменко, замјеник начелника Оперативног координационог центра СЕС-а у Полтавској области, и Дмитро Скрил, ватрогасац-спасилац.
Смрт ових професионалаца тежак је ударац за цијелу службу, посебно с обзиром на њихово огромно искуство у најтежим условима, наводи "Украјинска правда", а преноси "Индекс".
Погинули Виктор Кузменко био је херој Украјине.
Под његовим вођством спасено је 17 људи након руског удара на Полтаву 2024. године.
Током своје каријере учествовао је у више од 50 акција спасавања након руских напада, спречавао је технолошке катастрофе и лично гасио пожаре на кључним инфраструктурним објектима.
Дмитро Скрил служио је у Служби за хитне случајеве више од 20 година.
Безброј је пута излазио на терен и гасио сложене пожаре на нафтним и гасним постројењима који су планули након руских пројектила.
Министар Клименко описао га је као изузетно одговорног и врхунског професионалца који је најбоље радио управо у најтежим могућим околностима, навели су украјински медији.
