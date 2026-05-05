Logo
Large banner

Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље

Аутор:

АТВ
05.05.2026 12:46

Коментари:

0
Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да би сукоб са Ираном могао да потраје још двије до три недјеље и оцијенио да су САД већ побиједиле.

Трамп је током разговора са новинарима одбио да каже да ли је примирје са Ираном окончано након што је Иран гађао Уједињене Арапске Емирате, али је навео да би рат могао да се настави још двије или три недјеље.

- Па, то не могу да вам кажем - рекао је Трамп на питање да ли је примирје завршено.

Упитан да ли најновија непријатељства значе почетак обновљеног сукоба са Ираном, Трамп је рекао да на овај или онај начин, САД побјеђује.

Си Ђинпинг Урсула Фон дер Лајен

Свијет

Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

- Или ћемо постићи прави договор или ћемо веома лако побиједити. Са војног становишта, ми смо већ побиједили. Знате, чули сте ме да то говорим милион пута, а и други то кажу. Имали су 159 бродова... сада немају ниједан. Сви су на дну мора - рекао је Трамп.

Трамп није желио да потврди да ли је Иран прекршио примирје, рекавши да ће се видјети шта ће се десити, али је истакао војне капацитете САД.

Он је рекао да би сукоб могао да траје вјероватно још двије недјеље или можда три недјеље, нагласивши да није под временским притиском.

пројекат слобода

Свијет

Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

- Вријеме није пресудно за нас - рекао је, уз тврдњу да рат има значајну подршку јавности.

Он је навео и да САД имају контролу над Ормуским мореузом операције "Пројекат Слобода".

- Рекли су да ће преузети Ормуски мореуз и мислили смо да би могли. Ми смо га преузели од њих - рекао је Трамп.

Говорећи о расту цијена нафте, Трамп је оцијенио да би оне могле додатно да порасту, можда и до 250 долара, уз тврдњу да је генијална ствар то што бродови сада иду ка САД по нафту.

Доналд Трамп и Фридрих Мерц

Свијет

Европа и Њемачка имају далеко већи проблем од повлачења америчких војника

На питање о будућности иранских залиха обогаћеног уранијума, чије је предавање кључна тачка спорења за Вашингтон, Трамп је умањио њихов значај.

- Са становишта вриједности, то није нарочито вриједно. Вјероватно не може да се користи. Можда неће моћи ни да га се домогну - рекао је он и додао да би волио да га САД преузму како Иран не би био у искушењу.

Трамп је, такође, изјавио да је убијеђен да би се ирански народ, уколико би имао довољно оружја, супротставио режиму.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

мировни преговори

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Свијет

Тржиште нафте пред сломом: Горива има за још мјесец дана, јун је преломна тачка

1 д

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Ништа од мира кроз 30 дана: Трамп одбио приједлог, сукоб се наставља

1 д

1
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Свијет

Не воли га ни Трамп, ни народ: Мерц непопуларан у Њемачкој

1 д

1
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

18 ч

0

Више из рубрике

Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Свијет

Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса

2 ч

0
Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Њемачка: Потрага завршена трагично, пронађено тијело дјечака

4 ч

0
Маск у Давосу

Свијет

Илон Маск постигао нагодбу: Казна од 1,5 милиона долара због кашњења у откривању удјела у Твитеру

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са власницима малих предузећа у Крос холу Бијеле куће, понедјељак, 4. маја 2026. године, у Вашингтону

Свијет

Трамп: Цијене горива ће врло брзо пасти

5 ч

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner