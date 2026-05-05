Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да би сукоб са Ираном могао да потраје још двије до три недјеље и оцијенио да су САД већ побиједиле.
Трамп је током разговора са новинарима одбио да каже да ли је примирје са Ираном окончано након што је Иран гађао Уједињене Арапске Емирате, али је навео да би рат могао да се настави још двије или три недјеље.
- Па, то не могу да вам кажем - рекао је Трамп на питање да ли је примирје завршено.
Упитан да ли најновија непријатељства значе почетак обновљеног сукоба са Ираном, Трамп је рекао да на овај или онај начин, САД побјеђује.
- Или ћемо постићи прави договор или ћемо веома лако побиједити. Са војног становишта, ми смо већ побиједили. Знате, чули сте ме да то говорим милион пута, а и други то кажу. Имали су 159 бродова... сада немају ниједан. Сви су на дну мора - рекао је Трамп.
Трамп није желио да потврди да ли је Иран прекршио примирје, рекавши да ће се видјети шта ће се десити, али је истакао војне капацитете САД.
Он је рекао да би сукоб могао да траје вјероватно још двије недјеље или можда три недјеље, нагласивши да није под временским притиском.
- Вријеме није пресудно за нас - рекао је, уз тврдњу да рат има значајну подршку јавности.
Он је навео и да САД имају контролу над Ормуским мореузом операције "Пројекат Слобода".
- Рекли су да ће преузети Ормуски мореуз и мислили смо да би могли. Ми смо га преузели од њих - рекао је Трамп.
Говорећи о расту цијена нафте, Трамп је оцијенио да би оне могле додатно да порасту, можда и до 250 долара, уз тврдњу да је генијална ствар то што бродови сада иду ка САД по нафту.
На питање о будућности иранских залиха обогаћеног уранијума, чије је предавање кључна тачка спорења за Вашингтон, Трамп је умањио њихов значај.
- Са становишта вриједности, то није нарочито вриједно. Вјероватно не може да се користи. Можда неће моћи ни да га се домогну - рекао је он и додао да би волио да га САД преузму како Иран не би био у искушењу.
Трамп је, такође, изјавио да је убијеђен да би се ирански народ, уколико би имао довољно оружја, супротставио режиму.
(Спутњик)
