Logo
Large banner

Обрушила се фасада са зграде, повријеђен пролазник

Аутор:

АТВ
05.05.2026 13:45

Коментари:

0
Обрушила се фасада са зграде, повријеђен пролазник
Фото: Pexel/Emre Gencer

У Ферхадији се у уторак, 5. маја, поново обрушила фасада којом приликом је повријеђена једна особа.

"У 11.40 сати нам је јављено да је у улици Ферхадија дошло до обрушавања фасаде, те да је један пјешак задобио повреде због којих је морао бити превезен на КЦУС како би му се указала помоћ", додао је дежурни оперативни у МУП-у КС за Радио Сарајево.

Подсјетимо, ово није први случај обрушавања фасада у центру Сарајева.

отпао дио фасаде у борику

Бања Лука

Отпао дио фасаде са зграде у Бањалуци и оштетио возила

Недалеко од овог мјеста, у улици Ферхадија, код Вјечне ватре, почетком прошле године такође је дошло до обрушавања веће количине материјала са предзадњег спрата зграде.

Том приликом већа количина материјала засула је пролазнике кроз наведену улицу, те је више особа директно погођено комадима материјала, а женска особа је задобила и теже тјелесне повреде.

Сличан случај десио се и у новембру, а онда средином јануара и фебруара, при чему је једна особа лакше повријеђена.

Инцидент се у фебруару догодио у близини пијаце Маркале, а повријеђена особа превезена је у Клинику ургентне медицине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

фасада

Сарајево

повреда

КЦУС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги

Фудбал

Евролигашка бомба: Блосомгејм од наредне сезоне у АБА лиги

1 ч

0
Гога Гачић пјевачица

Сцена

Прво оглашавање Гоге Гачић након потписивања развода

1 ч

0
коктел експлозивна направа ватра експлозија

Хроника

Молотовљев коктел бачен на ресторан

1 ч

0
Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Хроника

Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

Петар Ђокић

Градови и општине

Ђокић: Изградња ХЕ "Дабар" није заустављена

17 ч

2
Требињски комуналац Горан Јанковић чита књигу у парку.

Градови и општине

Несвакидашња прича требињског комуналца који не иде никуда без књиге

19 ч

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

3 д

0
Титова кућа

Градови и општине

Титова пећина у Дрвару: Некада међу најпознатијим дестинацијама

3 д

0

  • Најновије

14

40

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner