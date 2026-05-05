Обрушила се фасада са зграде, повријеђен пролазник

У Ферхадији се у уторак, 5. маја, поново обрушила фасада којом приликом је повријеђена једна особа.
"У 11.40 сати нам је јављено да је у улици Ферхадија дошло до обрушавања фасаде, те да је један пјешак задобио повреде због којих је морао бити превезен на КЦУС како би му се указала помоћ", додао је дежурни оперативни у МУП-у КС за Радио Сарајево.
Подсјетимо, ово није први случај обрушавања фасада у центру Сарајева.
Недалеко од овог мјеста, у улици Ферхадија, код Вјечне ватре, почетком прошле године такође је дошло до обрушавања веће количине материјала са предзадњег спрата зграде.
Том приликом већа количина материјала засула је пролазнике кроз наведену улицу, те је више особа директно погођено комадима материјала, а женска особа је задобила и теже тјелесне повреде.
Сличан случај десио се и у новембру, а онда средином јануара и фебруара, при чему је једна особа лакше повријеђена.
Инцидент се у фебруару догодио у близини пијаце Маркале, а повријеђена особа превезена је у Клинику ургентне медицине.
