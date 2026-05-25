Весна Змијанац: Од пензије могу само да платим Инфостан

Пјевачица Весна Змијанац деценијама важи за једну од најтраженијих на естради, али је једном приликом искрено говорила о пензији и заради од музике.
Како је открила, од пензије не може много тога да приушти.
“Од пензије могу само да платим Инфостан”, рекла је Весна Змијанац без устручавања.
Ипак, певачица је истакла да јој је кроз каријеру много више донела добра песма него било какав новац унапред те је на питање да ли би пре узела пола милиона евра у кешу или велики хит, једном приликом одговорила:
“Увек бих изабрала добру песму. Од само једног мегахита који траје годинама може да се заради најмање 500.000 евра! То мора да буде озбиљна песма, као што су „Јорговани“, која се слуша више од 35 година.
Многи не вјерују када чују колико Весна Змијанац има година
Ту је и „Невера“, коју сам снимила пре 45 година, а и даље је певам на наступима. Замислите само колико сам је пута за све ове деценије отпевала за новац и колико сам на њој зарадила. И у данашње време може да се „убоде“ један такав хит”.
