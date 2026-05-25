Logo
Large banner

Весна Змијанац: Од пензије могу само да платим Инфостан

Аутор:

АТВ
25.05.2026 20:06

Коментари:

0
Весна Змијанац
Фото: Youtube/Kurir

Пјевачица Весна Змијанац деценијама важи за једну од најтраженијих на естради, али је једном приликом искрено говорила о пензији и заради од музике.

Како је открила, од пензије не може много тога да приушти.

“Од пензије могу само да платим Инфостан”, рекла је Весна Змијанац без устручавања.

Ипак, певачица је истакла да јој је кроз каријеру много више донела добра песма него било какав новац унапред те је на питање да ли би пре узела пола милиона евра у кешу или велики хит, једном приликом одговорила:

“Увек бих изабрала добру песму. Од само једног мегахита који траје годинама може да се заради најмање 500.000 евра! То мора да буде озбиљна песма, као што су „Јорговани“, која се слуша више од 35 година.

Весна Змијанац

Сцена

Многи не вјерују када чују колико Весна Змијанац има година

Ту је и „Невера“, коју сам снимила пре 45 година, а и даље је певам на наступима. Замислите само колико сам је пута за све ове деценије отпевала за новац и колико сам на њој зарадила. И у данашње време може да се „убоде“ један такав хит”.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Весна Змијанац

Пјевачица

Пензија

музика

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

Сцена

"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

1 седм

0
Весни Змијанац позлило пред концерт, реаговала Хитна помоћ

Сцена

Весни Змијанац позлило пред концерт, реаговала Хитна помоћ

1 седм

0
Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

Сцена

Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

1 мј

0
Пјевачица располаже империјом: Весна Змијанац открила шта све посједује

Сцена

Пјевачица располаже империјом: Весна Змијанац открила шта све посједује

2 мј

0

Више из рубрике

Senidah Sava Centar

Сцена

Да ли сте чули Сениду како пјева Стојин хит?

3 ч

0
pjevačica Stojanka Bodiroža Ćana

Сцена

Ћана проговорила о разводу, па споменула и сина: На концерт стиже у великом стилу!

3 ч

0
Саша Поповић

Сцена

Поповићева ћерка покренула озбиљан бизнис: Купила кристале

5 ч

0
Маја Маријана, пјевачица

Сцена

Маја Маријана од хобија направила бизнис: Најбоље је бити сам свој газда

6 ч

0

  • Најновије

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

20

40

Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner