Глобалне резерве нафте близу осмогодишњег минимума

Глобалне резерве нафте у складиштима приближавају се најнижем нивоу у посљедњих осам година, а стопа пада изазива озбиљну забринутост јер је пролазак танкера кроз Хормушки мореуз и даље ограничен, процјењује једна од највећих свјетских инвестиционих банака Голдман Сакс.
Укупне свјетске резерве нафте у складиштима довољне су за само 101 дан потрошње, а та бројка би могла да падне на 98 дана до краја маја, наводи се у анализи.
Иако је мало вјероватно да ће укупне глобалне залихе достићи минималне оперативне нивое овог љета, брзина исцрпљивања и губитака залиха у појединим регијама је забрињавајућа, саопштено је из Голдман Сакса, а преноси ТАСС.
Глобалне комерцијалне залихе прерађених нафтних производа пале су са 50 дана потрошње прије почетка америчко-израелске војне операције против Ирана на садашњих 45 дана, пише у саопштењу, Срна.
