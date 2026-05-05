Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

05.05.2026 14:36

Православни вјерници обиљежавају празник Светог Ђорђа за који се вежу бројна вјеровања и обичаји.

Код Срба је он попримио и неке друге особине, мијешајући се са претхришћанским култовима Балкана, па се зато и празник Светог Ђорђа код Срба не слави исто као и у другим хришћанским земљама.

Ђурђевдан је празник са много народних обичаја и магијских радњи за заштиту, здравље и плодност, које се тог дана обављају.

Обичаји и вјеровања српског народа везана за Ђурђевдан су у народу свакако постојали и прије него што је примио хришћанство. Свети Ђорђе је својим празником свакако заузео мјесто старог српског божанства плодности Јарила и његовог празника.

Овај празник сматра се за границу између зиме и љета, празник везан за здравље укућана, удају и женидбу младих из куће, плодност стоке и добре усјеве. За мало који празник код Срба је везано толико обичаја и веровања, па и магијских радњи.

Народна вјеровања

Вјеровало се да ако је на Ђурђевдан ведро - „да ће бити плодна година“, а ако на овај празник и данас буде падала киша - „да ће љето бити сушно“.

Каже се у Србији да колико недјеља прије Ђурђевдана загрми, толико ће бити товара жита те године.

Временска прогноза за Ђурђевдан

За Републику Српску 6. маја стигла су жута упозорења. Активан је метеоаларм због грмљавине, али и падавине у појединим дијеловима које би могле да прерасту у невријеме.

Максимална температура која се очекује сутра износиће 24 степена, док ће минимална бити 11.

