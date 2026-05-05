Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

Аутор:АТВ
Коментари:0
Православни вјерници обиљежавају празник Светог Ђорђа за који се вежу бројна вјеровања и обичаји.
Код Срба је он попримио и неке друге особине, мијешајући се са претхришћанским култовима Балкана, па се зато и празник Светог Ђорђа код Срба не слави исто као и у другим хришћанским земљама.
Ђурђевдан је празник са много народних обичаја и магијских радњи за заштиту, здравље и плодност, које се тог дана обављају.
Обичаји и вјеровања српског народа везана за Ђурђевдан су у народу свакако постојали и прије него што је примио хришћанство. Свети Ђорђе је својим празником свакако заузео мјесто старог српског божанства плодности Јарила и његовог празника.
Свијет
Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса
Овај празник сматра се за границу између зиме и љета, празник везан за здравље укућана, удају и женидбу младих из куће, плодност стоке и добре усјеве. За мало који празник код Срба је везано толико обичаја и веровања, па и магијских радњи.
Вјеровало се да ако је на Ђурђевдан ведро - „да ће бити плодна година“, а ако на овај празник и данас буде падала киша - „да ће љето бити сушно“.
Каже се у Србији да колико недјеља прије Ђурђевдана загрми, толико ће бити товара жита те године.
За Републику Српску 6. маја стигла су жута упозорења. Активан је метеоаларм због грмљавине, али и падавине у појединим дијеловима које би могле да прерасту у невријеме.
Максимална температура која се очекује сутра износиће 24 степена, док ће минимална бити 11.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч2
Савјети
5 ч0
Друштво
8 ч1
Друштво
21 ч0
Најновије
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Тренутно на програму