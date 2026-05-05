Logo
Large banner

Један састојак даје јој посебан шмек: Овако се спрема права српска сарма за Ђурђевдан

Аутор:

АТВ
05.05.2026 11:59

Коментари:

0
сарма јело месо и купус храна
Фото: Pexel/ Vadim Malitskii

Овако се спрема права српска сарма за Ђурђевдан, уз један састојак који јој даје посебан шмек.

Састојци:

1 велика главица киселог купуса

600 грама јунећег мљевеног меса

3 шоље бијелог пиринча

Главица бијелог лука

200 грама сувих ребара

100 грама димљене сланине

Зачини: Со, вегета, алева паприка, бибер

Додаци по избору: црни лук, рендана шаргарепа, босиљак, оригано

Купус за сарме

За сарме је најбоље користити футошки кисели купус јер је мекан и листови су еластични. Из каце се извади овећа главица киселог купуса и остави да се оциједи. Онда се с ње пажљиво скидају лиске за сарму, а са сваке лиске се ножем одстрани онај задебљали дио листа који је везује за коријен, јер ће се сарме доцније лакше увијати. Овако припремљене лиске се обавезно оперу хладном водом. да сарма не буде прекисела, па се оставе негд‌је да се оциједе.

Над‌јев за сарме

Шест стотина грама јунетине, најбоље од предњег черека, самеље се прво на крупну, па на ситну шајбну. Ко воли крупнији над‌јев од меса за сарму, може самљети само једном. Неки, сад, на врелој масти продинстају ситно сјецкану главицу црног лука: писац ових редова то не чини, јер припада школи која црни лук и кисели купус никад не упарује. ДакИе, издинста се мљевено месо, таман да од блиједоцрвене добије розикастосиву боју, што ће рећи – не превише, јер ће се месо свакако добро искувати.

У месо за сарме се дода пола кесице мљевеног бибера, нешто јаче од пола кашике зачина од поврћа и кашика алеве паприке. Пропржи се још мало, па склони са плотне. Онда се у издинстано месо убаце двије кафене шољице очишћеног и опраног пиринча и над‌јев за сарме је готов. Кувари са медитерана у над‌јев за сарме додају и доста босиљка или оригана, али то значајно мијења укус, па ко воли нека изволи да експериментише са сармама. Такође, неко ставља и рендану шаргарепу, што сармама даје слаткаст укус и умањује арому меса, преноси Стил.

Како се ређају сарме у лонац

Слагање сарми у лонац је такође умијеће. На дно посуде се ставе три-четири лиске неискоришћеног киселог купуса, а преко њих се поспе исијечена сланиница и на мање комадиће исијечен чен бијелог лука. У приземље лонца се стављају бибер у зрну и лист лорбера.

Тек онда се ређају сарме: прво по ободу у круг, а онда између, док се не покрије дно. Преко овог реда се набаци штогод од сувог меса, а најбоље сува ребра.

Онда опет иду сарме, између којих се ушушкају комади очишћеног бијелог лука и сланиница или комади сувих ребара, па опет сарме, ако их је преостало. То колико ће сарма бити масна одређује то колико масна сува ребра и колико сланине ставите у лонац. Будите свјесни да ће пиринач доста масти да упије и да је сарма калорично јело. Кад је слагање сарми завршено, сарма се налије хладном водом да добро огрезне, па стави на плотну.

Како ће врло брзо онај пиринач у сарми да покупи готово сву воду, сарме морају да се доливају, али се ово чини млаком водом, овог пута обилато. Како год да се припремају, око сарми је увијек доста посла. Зато је неписано правило да се сарме увијек спремају у повећој посуди. Онда се сарме оставе да се крчкају колико год хоћете, ништа им неће бити. Вјерује се да се су сарме укусније што се дуже крчкају и што се више пута подгревају. Ово друго ипак избегавајте због здравља а ако имате могућности сарма има најбољи укус из глинених посуда.

Трик

Једна креативна куварица је открила како у смјесу с месом додаје комадиће сланине. Један други кувар је додао у причу да умјесто да сам сјецка сланину, он у месари једноставно замоли месара да, када меље свеже месо, у машину убаци и који комад сланине. Иако многи сјецкају сланину на коцкице и стављају у сарму, пробајте да је самељете заједно за месом. На тај начин месо постаје сочније, богатије укусом, а цијела сарма добија једну нову димензију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарма

Рецепт

Крсна слава

ђурђевдан

Храна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Животиња пас

Савјети

Опасна гљивична болест вреба псе, симптоми се често игноришу

1 д

0
Ћуфте месо куглице од меса јело храна

Савјети

Трик за савршене ћуфте: Сочне и укусне у само пар корака

1 д

0
Прозор, чишћење

Савјети

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребна вам је само једна ствар

3 д

0
Пљескавица роштиљ

Савјети

Трик роштиљ мајстора за најбоље пљескавице: Потребна вам је само коцкица леда

4 д

0

  • Најновије

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

13

51

Покушала заклати мужа: Потврђена оптужница против Александре из Сокоца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner