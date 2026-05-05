Теслићанин завршио икону светог Георгија уочи Ђурђевдана!

Аутор:

Милица Јагодић
05.05.2026 09:42

Икона светог Георгија
Новак Ђукић, иконописац из Теслића завршио је икону светог Георгија уочи Ђурђевдана. Ради се о мозаику за који је било потребно чак два мјесеца.

"Уложен је одређени труд, чак и велики труд. Рад на мозаику је трајао нешто више од два мјесеца. Имао сам и помоћ, нисам сам радио, супруга и кћерка су раме уз раме са мном учествовале у изради мозаика. Једни припремају, једни сијеку, једни слажу слажу", каже Новак Ђукић иконописац из Теслића

Прављење мозаика је један комплексан процес јер само слагање траје скоро два мјесеца. Прво се креће од припреме материјала, цртежа иконе која би требало да се по ради према најстаријем узору који има одређена канонска правила, каже иконописац Ђукић.

"Послије цртежа иконе ради се припрема саме поставке цртежа па се ставља одређен процес. Ја сам сад приступио лијепљењу на мрежицу која ће се залијепи на љепило на зид. Тако да сам сам цртеж ставио испод целофана, мрежица и кренули смо са лијепљењем коцкица", рекао је Ђукић.

Новак Ђукић
Према његовим ријечима, кћерка као дипломирани графичар одлично барата сликарским техникама док је супруга која већ годинама ради сличан посао, овог пута радила позадину и дио позлате.

"Ја сам радио искључиво лик и одежде, а кћерка је вршила припрему орнамента. Тако да је то једна затворена цјелина. Димензије иконе су 145x125. Мозаик ће да краси једну приватну колекцију. Сам рад на мозаику је много лакши када се то тимски ради. Свако има свој дио посла, уједначе се сензибилитети и добије се једна форма која представља светитеља и улази у богослужбену употребу", појашњава Ђукић.

Мозаик као сложена сликарска техника није само приказ боја то је симболички приказ цијеле теологије, једног васпитања и образовања на људи. Технолошки процес и конструкција, познавање природе камена, познавање природе љепила и израда цртежа чини икону, каже Ђукић.

Икона светог Георгија
"Камен на мозаику је углавном са теслићких подручја, вадио сам са горњег тока Усоре, постоји једно мало налазиште оникса гдје сам узео смарагдни окер оникс, налази се нешто гранита који потиче из афричких земља. Углавном су мермери у питању, имамо нешто керамике стаклене, поријеклом из Италије и стакла са позлатом којом је урађена читава друга димензија", каже Ђукић.

Нема мјеста на којем Ђукић не пронађе камен који ће осликати неки мозаик. Овај иконописац је у 45. години завршио и Богословски факултет у Фочи како би усавршио своје технике израде мозаика.

