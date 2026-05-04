Logo
Large banner

Почиње са Ђурђевданом, а затим иду и ове славе заредом: Календар слава и празника које ће Срби обележити у мају

Аутор:

АТВ
04.05.2026 08:09

Коментари:

0
Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Мај у Србији доноси низ значајних датума из православног календара, а међу њима су и неке од најраспрострањенијих крсних слава.

Иако овај мјесец нема толико славских дана као зимски период, неколико великих светитеља окупља хиљаде домаћинстава за славским столом.

Ђурђевдан отвара сезону слава

Прва велика слава у мају је 6. мај – Свети Георгије (Ђурђевдан), један од најчешћих заштитника српских породица. Овај празник традиционално означава долазак прољећа, а прати га низ обичаја – од плетења венаца до раног устајања и умивања на ријеци.

Марковдан и Свети Василије окупљају вјернике

Већ два дана касније, 8. маја, обиљежава се Свети Марко (Марковдан), који се у појединим крајевима Србије слави као крсна слава.

Посебно мјесто има 12. мај – Свети Василије Острошки, један од најпоштованијих светаца у српском народу. Овај дан многи славе као своју славу, док хиљаде вјерника посјећује манастире и цркве широм земље.

Љетњи Никола – слава коју многи не прескачу

Један од датума који се често обиљежава у српским домовима је 22. мај – Свети Никола (љетњи Никољдан). Иако је главни Никољдан у децембру, овај "љетњи" датум многи славе као преславу или додатни славски дан, а има и породица којима је управо овај дан главна слава.

Рјеђе славе, али важни датуми

У мају се биљежи и 24. мај – Свети Ћирило и Методије, који се у мањем броју породица слави као крсна слава, али има велики значај за српску културу и писменост.

Велики празници без породичне славе

Поред крсних слава, мај доноси и важне црквене празнике:

- 21. мај – Спасовдан (Вазнесење Господње), који се обиљежава као завјетна слава многих градова, међу којима је и Београд.

- 31. мај – Духови (Света Тројица), један од највећих празника у православљу, често обиљежен као сеоска или црквена слава.

Мај можда нема највише слава у календару, али доноси неколико изузетно значајних датума који се масовно обиљежавају у Србији. Од Ђурђевдана, преко Светог Василија, до љетњег Николе, овај месец окупља породице, његује традицију и подсјећа на богато духовно наслеђе које се преноси генерацијама.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ђурђевдан

Крсна слава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крузер Атлантик

Свијет

Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих

4 ч

0
У Српској рођено 12 беба

Република Српска

У Српској рођено 12 беба

4 ч

0
Породице убијених у масакру и даље живе своју најдужу ноћ: Три године бола и туге

Србија

Породице убијених у масакру и даље живе своју најдужу ноћ: Три године бола и туге

4 ч

0
Урме датуље

Здравље

Чини чуда за организам: Само једна воћка ујутро на празан стомак је спас за здравље

4 ч

0

Више из рубрике

Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени

Друштво

Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени

4 ч

0
Данас повољни услови за вожњу

Друштво

Данас повољни услови за вожњу

4 ч

0
Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

Друштво

Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

14 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Наоружајте се стрпљењем! Колоне на границама све дуже

16 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner