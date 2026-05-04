Почиње са Ђурђевданом, а затим иду и ове славе заредом: Календар слава и празника које ће Срби обележити у мају

Мај у Србији доноси низ значајних датума из православног календара, а међу њима су и неке од најраспрострањенијих крсних слава.
Иако овај мјесец нема толико славских дана као зимски период, неколико великих светитеља окупља хиљаде домаћинстава за славским столом.
Прва велика слава у мају је 6. мај – Свети Георгије (Ђурђевдан), један од најчешћих заштитника српских породица. Овај празник традиционално означава долазак прољећа, а прати га низ обичаја – од плетења венаца до раног устајања и умивања на ријеци.
Већ два дана касније, 8. маја, обиљежава се Свети Марко (Марковдан), који се у појединим крајевима Србије слави као крсна слава.
Посебно мјесто има 12. мај – Свети Василије Острошки, један од најпоштованијих светаца у српском народу. Овај дан многи славе као своју славу, док хиљаде вјерника посјећује манастире и цркве широм земље.
Љетњи Никола – слава коју многи не прескачу
Један од датума који се често обиљежава у српским домовима је 22. мај – Свети Никола (љетњи Никољдан). Иако је главни Никољдан у децембру, овај "љетњи" датум многи славе као преславу или додатни славски дан, а има и породица којима је управо овај дан главна слава.
У мају се биљежи и 24. мај – Свети Ћирило и Методије, који се у мањем броју породица слави као крсна слава, али има велики значај за српску културу и писменост.
Поред крсних слава, мај доноси и важне црквене празнике:
- 21. мај – Спасовдан (Вазнесење Господње), који се обиљежава као завјетна слава многих градова, међу којима је и Београд.
- 31. мај – Духови (Света Тројица), један од највећих празника у православљу, често обиљежен као сеоска или црквена слава.
Мај можда нема највише слава у календару, али доноси неколико изузетно значајних датума који се масовно обиљежавају у Србији. Од Ђурђевдана, преко Светог Василија, до љетњег Николе, овај месец окупља породице, његује традицију и подсјећа на богато духовно наслеђе које се преноси генерацијама.
