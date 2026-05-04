Чини чуда за организам: Само једна воћка ујутро на празан стомак је спас за здравље

Најздравија воћка која постоји у природи крије се у малом, смежураном плоду који многи потцјењују.
Ријеч је о урмама, слатким залогајима који дјелују као природна апотека.
Љекари их савјетују код анемије, слабог срца, лошег варења и високог холестерола. А цака која мијења све – поједите их ујутру, прије било каквог оброка.
Анемични пацијенти би требало да посегну за урмама што чешће, јер су оне право складиште магнезијума. Садрже и калијум, који зауставља пролив и смирује надражену слузокожу.
Помажу и да се цријевна флора брзо опорави послије антибиотика или стреса.
Редовно жвакање урми ствара плодно тле за добре бактерије у цријевима. Тијело добија благи, природни шећер без наглих скокова инсулина.
Управо зато спадају у воће које лијечи тихо, али темељно.
Жене које четири недјеље пред порођај свакодневно једу урме, лакше подносе контракције. Крварење послије порођаја је мање, а сам порођај бржи и мирнији.
Труднице које избјегавају ово воће често имају дуже и напорније искуство у породилишту.
Акушери широм свијета зато препоручују шест до седам комада дневно у посљедњем мјесецу трудноће.
Урме на празан стомак дјелују као благи покретач за цријева и дају телу шећер који му заиста треба. Смирују глад, регулишу столицу и подижу енергију без кофеина. Једна до три урме ујутру прије кафе су сасвим довољне.
Особе са слабим срцем могу да направе домаћи напитак који јача срчани мишић.
Рецепт је прост и стар колико и сама палма датуље:
Увече потопите неколико урми са сјеменкама у чашу воде
Ујутру извадите коштице из плода
Све заједно са водом самељите у блендеру до густог напитка
Пијте у неколико гутљаја током дана
Урме имају и својство да снижавају ниво лошег холестерола у крви. Систематска анализа објављена у часопису „Нутриентс“, истраживање о утицају урми на липидни профил и шећер у крви, показује да редовна конзумација може повољно дјеловати на масноће у крви.
Звучи необично, али слатке урме помажу код скидања килограма. Велика количина влакана брзо изазива осећај ситости и зауставља нападе глади послије ручка.
Умјесто чоколадице у три поподне, поједите двије урме са шаком бадема. Скратићете унос калорија, а нећете имати осјећај ускраћености.
Иако су благодети урми велике, нису за свакога у неограниченим количинама.
Дијабетичари треба да их једу уз савјет љекара, највише двије до три дневно. Особе са осјетљивим цријевима и склоношћу надимању нека крену полако, једна урма дневно је добар почетак. Код алергије на сулфите обавезно провјерите декларацију, јер се неке сушене урме третирају овим конзервансом, преноси Крстарица.
