Logo
Large banner

Ново откриће: Чак и „умјерене“ количине алкохола оштећују мозак

Аутор:

АТВ
02.05.2026 08:21

Коментари:

0
Фото: pexels/Maor Attias

Познато је да је прекомjерно конзумирање алкохола шетно, али ново истраживање открива да чак и мале количине алкохола могу оштетити мозак.

Амерички научници повезали су већи унос алкохола са смањеном перфузијом (протоком крви кроз мозак) и тањом можданом кором — дјелом мозга у којем се одвијају већина виших мисаоних процеса. Ови знаци оштећења пронађени су чак и код људи који пију у оквиру „препоручених“ граница, преноси "Science Alert".

Ријеч је о мушкарцима који конзумирају 60 или мање пића мјесечно и женама које пију 30 или мање пића мјесечно. Једно пиће садржи око 14 грама чистог етанола — што одговара једној боци пива, чаши вина или једној чашици жестоког пића.

Веза са годинама и старењем

Научници су открили јасну везу између конзумације алкохола, животне доби и смањења протока крви и дебљине мождане коре. То значи да се штетни ефекти чак и повременог пијења временом нагомилавају.

„Конзумација алкохола која се сматра ‘нискоризичном’ може имати посљедице по интегритет кортикалног ткива, посебно како старимо. Ови резултати могу утицати на садашње стратегије смањења штете и јавноздравствене препоруке о алкохолу“, наводе истраживачи.

Студија је обухватила 45 здравих одраслих особа узраста од 22 до 70 година, без историје проблема везаних за алкохол или прекомерног пијења у посљедњих годину дана. Учесници су давали податке о својим навикама пијења током протекле године, претходне три године и цијелог живота. Просјечна конзумација била је 21 пиће мјесечно, са распоном од 1 до 54 пића.

Ови подаци упоређени су са снимцима магнетне резонанце, којима је мјерен волумен и дебљина мождане коре, као и са мјерењима протока крви у мозгу (доступно за 27 учесника). Важно је напоменути да је тестирање рађено само једном, без дугорочног праћења.

Проток крви као кључни показатељ

Иако је дебљина мождане коре била повезана са количином алкохола, још јача веза постоји са смањеним протоком крви. То сугерише да алкохол првенствено утиче на циркулацију, што касније доводи до оштећења можданог ткива. Добра циркулација у мозгу је кључна за довођење кисеоника и хранљивих материја, као и за уклањање отпадних продуката.

„Узето заједно, налази могу одражавати кумулативне ефекте ниске конзумације алкохола током живота, који у интеракцији са старењем убрзавају смањење прокрвњености и дебљине мождане коре“, закључују аутори.

Студија не доказује директну узрочно-последичну везу, јер је снимљена у једном тренутку. Такође, подаци о пијењу су самопријављени, а нису узети у обзир фактори попут исхране и физичке активности.

Упркос томе, ово истраживање се уклапа у све већи број научних радова који доводе у питање постојање „безбједне“ количине алкохола. Због тога најновије америчке прехрамбене смјернице више не наводе „безбједну“ границу, већ једноставно саветују: конзумирајте мање алкохола.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мозак

Алкохол

оштећење мозга

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner