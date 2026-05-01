Свјетска седмица имунизације: Вакцина највеће достигнуће медицине

Аутор:Теодора Беговић
Коментари:0
Вакцина се сматра једним од највећих достигнућа савремене медицине. Захваљујући вакцини су велике богиње, једна од најсмртоноснијих болести у историји, искоријењене на нашим просторима 70их година, а друга тешка обољења имају неупоредиво блажу клиничку слику.
"Данас имамо небројано пуно података који показују важност имунизације. Недавно је изашао научни рад који је бројкама квантификовао значај имунизације кроз историју, и у посљедњих 50 година око 154 милиона живота је спашено на глобалном нивоу захваљујући вакцинацији. У тих 50 година је за око 40% смањена смртност најмлађих захваљујући имунизацији као јавно здравственој интервенцији", рекао је Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог.
Сва медицинска истраживања показују значај вакцине, али се нажалост, лош глас далеко више чује. Дезинформација објављена 1998. године у којој се МРП вакцина доводи у везу са аутизмом, научно се демантује и дан данас. Посљедице се осјећају и код нас. Обухват вакцинације МРП вакцином пао је на око 50%, а за колективни имунитет је потребно преко 90%. Љекари страхују да ово може угрозити колективни имунитет и оставити простор за повратак морбила.
"Када су у питању морбиле морате имати обухват вакцинације чак између 95 и 97 одсто јер тај вирус има изузетно велику заразност. Значи, један обољели зарази између 12 и 18 новообољелих. Што је вирус активнији и јачи, ви за њега морате имати већи обухват вакцинисаних", рекла је Дијана Божић Кошчица, педијатар.
Одлука да се дијете не вакцинише, да ли због сукоба мишљења, неповјерења у науку или страха, не утиче само на појединца већ и на цијелу заједницу и може имати озбиљне посљедице. Стручњаци апелују да се прије доношења такве одлуке консултују са љекаром како би отклонили узрок страха.
"Проблем вакцинације није искључиво у неинформисаности, проблем је у дубоко укорјењеним емоцијама људи, попут страха, несигурности или губитка контроле. Живимо у дигиталном добу када негативне вијести из чак непровјерених извора врло брзо постају сензација и долазе до великог броја људи. Када такве информације дођу до људи, оне природно изазивају веома изражајне реакције страха", рекла је Слађана Ђаковић, психолог.
Према подацима Инспектората Републике Српске, у 2025. години и у току ове године, здравствена инспекција упутила је 158 позива родитељима због обавезне вакцинације. Дио дјеце и даље није вакцинисан, а у 40 случајева родитељи су изричито одбили вакцинацију због чега су покренути прекршајни поступци. Дјеца примају десет редовних вакцина против најзаразнијих болести, а родитељи су законски дужни да их вакцинишу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
45
21
43
21
37
21
30
21
03
Тренутно на програму