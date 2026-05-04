Породице убијених у масакру и даље живе своју најдужу ноћ: Три године бола и туге

У тишини која пара уши, села Дубона и Мало Орашје и даље живе своју најдужу ноћ, иако је прошло три године од језивог масакра у селима код Младеновца!
Кобне вечери 4. маја те 2023. године, масовни убица Урош Блажић, иначе комшија неких од жртава, заувијек је промијенио ова мјеста. Мјештани два села кажу да главним улицама одзвањају тек понеки кораци, али туга је свуда, у празним двориштима, погнутим погледима и црнини по којој препознају породице убијених.
Иначе, најмлађи међу убијенима имао је само 15 година, а њихова имена данас стоје уклесана не само на споменицима, већ и у свијести читавог народа.
1. Никола Милић (15), Мало Орашје
2. Александар Миловановић (17), Мало Орашје
3. Марко Митровић (18), Мало Орашје
4. Лазар Миловановић (19), Мало Орашје
5. Немања Стевановић (21), Мало Орашје
6. Петар Митровић (25), Мало Орашје
7. Кристина Панић (19), Дубона
8. Милан Панић (22), Дубона
9. Далибор Тодоровић (24), Дубона
Урош Блажић је средином децембра 2024. године правоснажно осуђен на 20 година затвора, а и његов отац Радиша Блажић, пуковник Војске Србије, добио је исту казну. Иако су казне максималне по важећем закону, пресуда је изазвала огроман бијес међу породицама жртава, али и шок у јавности.
"Многи који нису лично познавали страдале остали су затечени тежином злочина и казном која је изречена". каже извор Курира.
Током суђења у Специјалном суду у Београду, Блажић је изнио своју одбрану, покушавајући да оправда злочин који је починио 4. маја 2023. године, када је хицима из аутоматске пушке убио деветоро људи и ранио још 12.
За судском говорницом рекао је "да је кобне вечери имао преписку на Вотсапу са својим пријатељем Виктором Ђорђевићем и једном дјевојком и да се осјећао ненормално".
Иначе, Виктор Ђорђевић, кога је Блажић поменуо, раније се звао Никола Ђорђевић и познат је јавности као ријалити учесник и бивши партнер пјевачице Сање Вучић.
Како смо раније писали, кобне вечери, 4. маја 2023. године у 22.14 часова, Блажић је Ђорђевићу послао поруку: "Изгорио сам, сједам у кола да правим масакр". Само шест минута касније започео је крвави поход и усмртио прву жртву.
"Хицима из "калашњикова" убио је Немању Стевановића (21), Лазара Миловановића (20), Петра Митровића (30), Марка Митровића (18), Николу Милића (15) и Александра Миловановића (17). Затим се одвезао у Дубону, гдје је код школе убио Милана Панића (21), његову сестру Кристину (19) и Далибора Тодоровића (25)", подсјећа извор.
Након злочина покушао је да побјегне, отео је такси у којем се налазила и путница, приморао возача да га одвезе до села код Крагујевца, где је наредног дана пронађен и ухапшен у кокошињцу свог ујака.
Фотографије након масакра у селима Дубона и Мало Орашје Фото: Петар Алексић, Муп, Петар Алексић
Породице убијених и даље готово свакодневно одају почаст својим најмилијима на друштвеним мрежама, објављујући фотографије и потресне поруке.
Један од преживјелих, Јован Ранковић (21) из Малог Орашја, раније је за Курир описао стравичне тренутке кроз које је прошао те ноћи, када су му убијени пријатељи, а он тешко рањен.
"Почео је да решета. Правио сам се да сам мртав, да ме не докрајчи", рекао је тада Ранковић и додао да је покушао да се сакрије иза стабла, али безуспјешно, јер се нападач вратио.
"Бијели дукс ме је одао, видио је како вирим иза дрвета и рекао ми: "Еј, ти, иза дрвета!", и почео да пуца на мене, тада ме је погодио опет у стомак. Покушао сам да бјежим, али сам се саплео и у тренутку одлучио да останем ту и да непомично лежим. Правио сам се да сам мртав, нисам се помјерао...", описао је преживјели младић крваву ноћ.
Сцене које су те ноћи затекле мештане Дубоне и Малог Орашја, како кажу, не могу да се опишу. Дубона, некада мјесто дјечје граје и смијеха, данас је утихнула, док у Малом Орашју, свега неколико километара даље, бол је једнако дубок. На зиду стоји мурал са именима жртава и једном речју: "Живите", што свакодневно подсећа на масакр и оне који жртве нису познавали.
