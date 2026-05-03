Грк возио 236 километара на час, заустављен на ауто-путу

Припадници саобраћајне полиције зауставили су око 16 часова на територији општине Бујановац тридесетпетогодишњег држављанина Грчке који се аутомобилом "ауди", са швајцарским таблицама, кретао брзином од 236 километара на час, на дионици гдје је ограничење 130.
Возач је удаљен из саобраћаја, а против њега је покренут поступак због опасне вожње.
"Током појачаних контрола поводом првомајских празника, у претходна два дана из саобраћаја су уклоњена још четири возача због сличних прекршаја", наводи се у саопштењу полиције.
Из саобраћајне полиције апелују на возаче да поштују ограничења брзине и саобраћајне прописе, јер непрописна вожња директно угрожава безбједност свих учесника у саобраћају.
(РТС)
