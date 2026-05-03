Грк возио 236 километара на час, заустављен на ауто-путу

03.05.2026 19:01

Фото: Printscreen/RTS

Припадници саобраћајне полиције зауставили су око 16 часова на територији општине Бујановац тридесетпетогодишњег држављанина Грчке који се аутомобилом "ауди", са швајцарским таблицама, кретао брзином од 236 километара на час, на дионици гдје је ограничење 130.

Возач је удаљен из саобраћаја, а против њега је покренут поступак због опасне вожње.

"Током појачаних контрола поводом првомајских празника, у претходна два дана из саобраћаја су уклоњена још четири возача због сличних прекршаја", наводи се у саопштењу полиције.

Из саобраћајне полиције апелују на возаче да поштују ограничења брзине и саобраћајне прописе, јер непрописна вожња директно угрожава безбједност свих учесника у саобраћају.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

