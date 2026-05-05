Сутра нестабилно, локално уз пролазну кишу и сунчане интервале

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме, локално уз пролазну кишу и пљусак са грмљавином, а на сјевероистоку углавном суво.
Током дана се очекују и сунчани интервали, саопштено је из Републичког хидрометеролошког завода.
На југу Крајине и по планинама вјетровито, уз јаке ударе јужних смјерова.
На сјеверу вјетар углавном слаб, повремено и умјерен.
Јутарња температура ваздуха од шест до 12, у вишим предјелима од три, а дневна од 22 до 27, у вишим предјелима од 18 Целзијусових степени.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава мало до умјерено облачно и сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 16, Гацко и Калиновик 19, Соколац и Хан Пијесак 21, Билећа, Кнежево и Мркоњић Град 22, Требиње 23, Сарајево 24, Приједор 25, Рудо, Србац и Сребреница 26, Бијељина, Вишеград, Добој, Мостар, Зворник и Нови Град 27 и Бањалука 28 степени Целзијусових.
