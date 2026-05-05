Logo
Large banner

Сутра нестабилно, локално уз пролазну кишу и сунчане интервале

Аутор:

АТВ
05.05.2026 14:43

Коментари:

0
Облачно сиво небо тамно киша црни облаци
Фото: Pexel/Landiva Weber

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме, локално уз пролазну кишу и пљусак са грмљавином, а на сјевероистоку углавном суво.

Током дана се очекују и сунчани интервали, саопштено је из Републичког хидрометеролошког завода.

На југу Крајине и по планинама вјетровито, уз јаке ударе јужних смјерова.

На сјеверу вјетар углавном слаб, повремено и умјерен.

Јутарња температура ваздуха од шест до 12, у вишим пред‌јелима од три, а дневна од 22 до 27, у вишим пред‌јелима од 18 Целзијусових степени.

Данас у Српској и ФБиХ преовладава мало до умјерено облачно и сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 16, Гацко и Калиновик 19, Соколац и Хан Пијесак 21, Билећа, Кнежево и Мркоњић Град 22, Требиње 23, Сарајево 24, Приједор 25, Рудо, Србац и Сребреница 26, Бијељина, Вишеград, Добој, Мостар, Зворник и Нови Град 27 и Бањалука 28 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

невријеме

Временска прогноза

Киша

облачно вријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Медвјед животиња

Друштво

Медвjед напао риболовца: Спасио га телефонски позив и једна пјесма

3 ч

0
Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

Друштво

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

3 ч

0
Бабице и бебе Међународни дан бабица

Друштво

"Бабице нису само здравствени радници, већ подршка и ослонац трудницама и породиљама"

4 ч

0
Икона светог Георгија

Друштво

Теслићанин завршио икону светог Георгија уочи Ђурђевдана!

8 ч

1

  • Најновије

17

36

ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима

17

30

Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

17

25

Пронађена нестала дјевојчица

17

22

Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

17

18

Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner