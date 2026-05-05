Одређен притвор Елвису Селимовићу: Убио брата из аутоматске пушке

АТВ
05.05.2026 16:05

Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина
Кантонални суд у Тузли, по судији за претходни поступак, у кривичном предмету против осумњиченог Елвиса Селимовића, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело убиство, донио је рјешење којим је осумњиченом одређен притвор у трајању од мјесец дана.

Селимовић је осумњичен да је у вечерњим сатима дана 2. маја 2026. године, у породичној кући у тузланском насељу Миладије, из аутоматске пушке испалио најмање седам хитаца у брата Елдина Селимовића, те му нанио више прострелних повреда у предјелу грудног коша, стомака, руку и ногу, усљед којих је наступила смрт оштећеног на лицу мјеста.

Суд је на темељу доказа прикупљених у току истраге коју води Кантонално тужилаштво Тузланског кантона, донио одлуку да је приједлог за одређивање притвора према осумњиченом основан из разлога постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дело, због чега му је и одређен притвор.

