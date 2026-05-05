Pronađena nestala djevojčica

ATV
05.05.2026 17:25

Нестала дјевојчица Аљона из Новог Сада
Foto: Privatna arhiva

Djevojčica Aljona (9), koja je nestala jutros u Novom Sadu, pronađena je danas i vraćena majci, pišu srpski mediji.

Podsjetimo, policiji je nestanak prijavio otac djevojčice. U trenutku nestanka djevojčica je bila obučena u farmerke, svijetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu.

Kako se navodilo u apelu na društvenim mrežama, Aljona je otišla sinoć da spava, a roditelji su u 11 sati otišli da je probude, međutim, nje nije bilo.

"Nije došla u školu, drugari je nisu vidjeli niti znaju gdje je", piše u objavi.

Kako je majka ranije navela, postoji mogućnost da je djevojčica izašla napolje bez javljanja, ali ističe da to nije njeno uobičajeno ponašanje i da do sada nikada nije izostajala iz škole, prenosi "Blic".

