Detalji tragedije: Tinejdžer (19) usmrtio porodicu u Srbiji

06.05.2026 10:36

Četiri osobe poginule su u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Novog Pazara. Tri osobe su povređene i nalaze se na bolničkom lečenju. Prema prvim informacijama, stradala je porodica.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, tinejdžer (19) koji je upravljao "golfom" udario je u drugo vozilo u kom je bila porodica. Nastradali su muž, žena i njen brat, a četvrta osoba koja je bila u automobilu zadobila je teške povrede.

Do nesreće je, podsetimo, došlo sinoć oko 23 sata, kada su se direktno sudarila vozila "golf" i "opel". Tri osobe su poginule na licu mesta, dok je jedna preminula u bolnici. Vozač "golfa" B. K. (19) navodno je, krećući se iz pravca Novog Pazara ka Raški, pokušao da pretekne više vozila, kada je došlo do sudara.

Povređene i nastradale izvlačili su vatrogasci-spasioci jer su vozila bila potpuno smrskana.

"Scene su bile stravične, dijelovi vozila svuda rasuti po putu. Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć, ali nastradalima nije bilo spasa. Sudar je bio silovit", kaže za RINU jedan od očevidaca.

Kako se vidi na snimku sa lica mjesta, jedan automobil ostao je bez vrata, da li od siline udara ili su ih isekli vatrogasci. Vozila su, potpuno ugruvana, od siline udara ostala preprečena na putu.

Magistralni put Novi Pazar - Raška jedna je od najkritičnijih dionica u Srbiji i deonica na kojoj često dolazi do saobraćajnih udesa sa fatalnim ishodom.

