Majka otkrila gdje je pronađena devetogodišnja djevojčica

ATV
05.05.2026 21:07

Мајка открила гдје је пронађена деветогодишња дјевојчица
Foto: Tanjug/AP

Devetogodišnja djevojčica Aljona iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen danas, pronađena je u Futoškom parku, rekla je njena mama.

Ona je u trenutku kada je pronađena bila sama, piše "Telegraf".

Za sada se još ne zna zašto je djevojčica otišla od kuće i gdje je bila dok je nisu pronašli.

Podsjetimo, nestanak djevojčice prijavio je otac tokom popodneva. Kako je majka ranije ispričala, sinoć su svi bili u stanu i gledali filmove.

"Ona je nakon toga otišla u svoju sobu koju dijeli sa starijom sestrom i legla je da spava. Mi smo mislili da spava i nismo htjeli da je budimo do 11 ujutru. Kada smo ušli u sobu, vidjeli smo da je nema. Starija kćerka ništa nije čula, ni u toku noći ni ujutru", rekla je ranije majka.

Pozvali su je na telefon, koji je jutros bio upaljen, ali se nije javljala, a u toku dana se telefon ugasio. Srećom, nestanak djevojčice dobio je srećan epilog.

