Teška nesreća u Srbiji: Četiri osobe poginule, dvije teško povrijeđene

Četiri osobe su poginule, a dvije teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usljed sudara dva putnička vozila – “opela astre” i “golfa 7”.

Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mjesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još dvije osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim tjelesnim povredama, potvrđeno je RTS-u.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj je na ovoj dionici puta više časova bio obustavljen.

Detalji nesreće





Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, do tragedije je došlo kada je vozač Golfa novopazarskih registarskih oznaka, B.K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema riječima svjedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom Opel Astra koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom Opela nalazio se S.V. (1957), dok je na mjestu suvozača bio V.M. (1981). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (1971) i V.M. (1980). Na licu mjesta poginuli su vozač Golfa B.K. (2007), vozač Opela S.V. (1957), suvozač Opela V.M. (1981).

Putnica iz Opela, V.K. (1971), podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava porastao na četiri.

Teško povrijeđeni su R.L. (2006), suvozač iz Golfa, kojem se priprema hitan transport za Beograd zbog težine povreda, V.M. (1980), putnik iz Opela, koji je zadržan u Opštoj bolnici Novi Pazar na daljoj dijagnostici i liječenju. Ljekari se za sada ne izjašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i pripadnici interventne jedinice koji su obezbjeđivali mjesto događaja tokom višesatnog uviđaja.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a dijelovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih vještačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svjedoka koji je učestvovao u spašavanju povrijeđenih ranije je za Sandžak Danas izjavio:

- Udar je bio direktan, "kljunu u kljunu". Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan.

Ova tragedija izazvala je šok i tugu među građanima Novog Pazara i Raške, posebno zbog činjenice da su među stradalima bili i veoma mladi ljudi.