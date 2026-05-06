Zorica Brunclik otkrila kroz šta je prošla: "Ništa nisam osjećala. Ništa!"

06.05.2026 07:12

Пјевачица Зорица Брунцлик Пинкове Звезде
Pjevačica Zorica Brunclik tokom gostovanja u jednoj emisiji ispričala je kako je imala divertikulozu debelog crijeva, te kako se s time izborila. Ovom prilikom, takođe, zahvalila se svima koji su se raspitivali za nju i željeli joj brz oporavak.

"U pitanju je bila vrlo teška situacija, divertikuloza debelog creva. Nisam ja to doživljavala ozbiljno; s obzirom na to da sam bila toliko mjeseci u bolnici, naučila sam izraze. To je upala debelog creva i izađe balon i taj balon se puni raznoraznim prljavštinama, to se zapuši, pa može da dođe da upale i tako dalje, ne daj Bože. Imala sam dve faze lečenja", ispričala je ona u emisiji "Amidži šou“.

Dodala je da je to riješeno operacijom-

"Sve je gotovo... Samo molim sve ljude, mlade i preko 50. godine, idite na preventivne preglede, ne boli, a da ne bude kasno ", kazala je Zorica.

Naglasila je da moram da se zahvali svim kolegama.

"Kolege, pola planete, ali vidi, uopšte nije... Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati koji nisu moji... Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi, mnogo, mnogo, mnogo", naglasila je ona, a potom se osvrnula na simptome.

"Imam osteoporozu i, sada, ti ideš dva puta na neku vakcinu, prije toga uradiš analize. Nemanja, kod koga godinama odlazim na preglede, on je prvog avgusta pogledao moje nalaze i rekao: "Meni se Vaši rezultati ne sviđaju, ja bih da vi to pregledate i snimite". Meni CRP bio 300, gvožđe 1, D-dimer... Ništa nisam osjećala, ništa", objasnila je Zorica.

