Đina Džinović se baškari na jahti očuha milionera: Objavila slike u bademantilu

Nakon što se Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića, udala za milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, njena ćerka Đina Džinović se ne odvaja od majke i pokazuje kako uživa u luksuzu svog očuha.

Đina Džinović je, naime, objavila niz fotografija na kojima pozira na jahti koja vrijedi oko 10 miliona evra. Ćerka Harisa i Meline se slikala u bademantilu sa viklerima na glavi.

Osim što je pokazala zavidnu figuru, Đina je u jednom momentu slikala i skupoceni nakit koji je ponijela.

Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović se udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a glamurozno slavlje je napravljeno u Italiji.

Melina uzela prezime Arnold

Melina Džinović je nakon sklapanja braka preuzela suprugovo prezime i od sada se zvanično predstavlja kao Melina Arnold.

Scena Džinović progovorio o Melini, sinu i odnosu sa ćerkom

Haljina koju je ponela rađena je specijalno po njenim mjerama i željama u bijeloj boji, pa je cijena ove kastm mejd kreacije dostigla čak 8.000 evra, a imala je i biserne minđuše vrijedne nešto manje od 1.000 evra.

Oglasio se Haris nakon vjenčanja

Nakon vjenčanja oglasio i Haris Džinović i istakao da ga ne zanimaju dešavanja u životu bivše žene.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je uslijedio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

Scena Haris Džinović ne prestaje da proziva Melinu: Šta je rekao o njihovom razvodu

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - surov je bio.

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je dokazao i sljedećim riječima:

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

(blic)