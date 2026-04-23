Melinin novi muž uložio 200.000 evra u njen biznis, hoće da je spoji sa svjetskim zvijezdama: Evo ko je radio sa njom

23.04.2026 07:46

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић
Modna kreatorka Melina Džinović udala se prošle subote za bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Dejma (70) u Monaku.

Inače, kako su pisali domaći mediji, bogati biznismen je ogromnu svotu novca uložio u Melinin biznis sa prodajom haljina u Monte Karlu, pa je tako navodno dao skoro 200.000 evra kako bi ona pokušala da privuče i svjetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

Kako je pričao izvor, Melinin novi suprug je izuzetno galntan:

- Taj čovjek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gdje ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspešnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovde ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 evra, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mjesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje - pričao je izvor.

Svjetske zvijezde već nosile Melinine kreacije

Poznato je da su Melinine kreacije i ranije nosile svjetske zvijezde poput Dženifer Lopez, Šeron Stoun, Sofije Vergare, Pamele Anderson, Maraje Keri i Paris Hilton.

Holivudska glumica Šeron Stoun pogledala je svojevremeno Melininu reviju sa Nedjelje mode u Majamiju, te je poželela da se ti modeli nađu u njenom ormanu.

"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

- Pozvala me je u srijedu, u ponedjeljak smo se srele u njenoj kući u Los Anđelesu. Bila sam oduševljena njenim pozivom, pomalo i nervozna, a susret sa njom je bio izuzetno prijatan. Šeron Stoun je jako kulturna, te najveće zvijezde ostavljaju i najbolje utiske. Prijatna je, saosjećajna i dramatično se***pilna"- otkrila je ranije Melina za "Blic ženu

Novog muža milionera upoznala u taksiju

Melina se nedavno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, a njihov sudbinski susret odigrao se u taksiju.

Navodno dobro obavješteni izvor podjelio je detalje o tome kako je Melina o ovom događaju pričala bliskim prijateljicama:

- To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letjela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika rijetko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama - pričao je izvor za domaće medije.

