Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

Iako se danas ubraja među najpoželjnije dame na javnoj sceni, Melina Galić, bivša žena Harisa Džinovića, nekada je vodila potpuno drugačiju borbu - onu sa viškom kilograma.

Malo ko zna da je modna kreatorka u jednom periodu imala čak 110 kilograma, a do naglog gojenja došlo je nakon drugog porođaja.

Tada je odlučila da preseče i potpuno promijeni način života. Uz strogi režim ishrane i treninge, uspjela je da svoju liniju dovede do savršenstva, a višak kilograma više nikada nije vratila.

Govoreći o procesu mršavljenja i navikama, Melina je ranije izjavila:

- Imala sam podršku porodice, pa sam mogla da se posvetim samo tome. Znam da nije dobar primjer, ali ja živim na tri kolača dnevno i mnogo mi je bilo lakše da smršam tada, nego da sada održavam kilažu.

Scena Pljušte negativni komentari nakon vjenčanja Meline: Kad se vaška digne iz opanka.."

Rezultati su i te kako vidljivi. Njena vitka figura godinama unazad privlači pažnju, a posebno je došla do izražaja tokom luksuznih ljetovanja sa tadašnjim suprugom, Harisom Džinovićem.

Na fotografijama iz Kana, gdje su nekada i živjeli, Melina je pozirala u upečatljivom crvenom kupaćem kostimu, a njene izvajane noge bile su u centru pažnje.

Par je tada uživao u ljubavi, te nisu skrivali emocije.

Ipak, njen život danas izgleda potpuno drugačije. Melina Galić udala se u subotu 18. aprila za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku, a gala svadbena proslava organizovana je u Italiji, na jednoj od najekskluzivnijih lokacija.

Scena Haris Džinović precrtao Đinu nakon Melininog vjenčanja sa milionerom?

Nakon vjenčanja u Monaku, slavlje je nastavljeno u Portofinu, gdje su mladenci stigli luksuznom jahtom vrednom čak 10 miliona evra - na kojoj su proveli i prvu bračnu noć.

Melina je tokom vjenčanja promijenila čak četiri vjenčanice, a proslava je upriličena u elitnom butik hotelu na čuvenoj pijaceti Portofina, poznatom po intimnoj atmosferi i vrhunskoj usluzi.

Modna kreatorka je zvanično uzela suprugovo prezime i od sada je gospođa Melina Arnold.

