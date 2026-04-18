Novinarka Telegrafa napadnuta na svadbi Meline Džinović

Novinarka Telegrafa napadnuta je ispred opštine u Monaku, zbog pokušaja da odradi svoj posao i usnimi Melinu Džinović i milionera Džefrija Pola Arnolda.

Naime, privatno obezbjeđenje milionera prvo je pokušalo da udalji našu novinarku, iako ona nije prilazila mladencima, a ni samoj opštini, piše Telegraf.

Poslije neuspjelog pokušaja da je udalji sa javne površine na kojoj sme da stoji, član obezbjeđenja se bacao u pokušaju da novinarka ne usnimi mladence.

Pri tom pokušaju, on je dizao ruke, pa čak i svojim šakama udarao u telefon.

Iako je novinarka Telegrafa pokušavala da mu objasni da samo radi svoj posao, u jednom momentu on je počeo i da prijeti "da će sa 20 drugara doći u Srbiju, zbog nje"!

Melina je, za to vrijeme, zajedno sa gostima gledala sve to i nije željela da reaguje, te da smiri svoje obezbjeđenje koje je nasilnički napalo našu novinarku.