Bivši muž Kloi Kardašijan priznao da ju je oženio iz koristi

17.04.2026 21:09

Kloi Kardašijan odgovorila je na tvrdnje bivšeg supruga Lamara Odoma da se njihov brak temeljio na njegovoj želji za slavom i bogatstvom.

U novom Netfliksovom dokumentarcu Odom je dao naslutiti da se sa Kloi oženio jer ga je privukao raskošan životni stil porodice Kardašijan, što je ona oštro demantovala u svom podkastu.

Šta je Odom rekao u dokumentarcu

U Netfliksovom dokumentarcu "Untold: The Death & Life of Lamar Odom", objavljenom 31. marta, 46-godišnji bivši NBA igrač osvrnuo se na brak sa Kloi Kardašijan (41) i predoziranje iz 2015. godine, koje ga je umalo koštalo života. Odom je tada pronađen bez svijesti u bordelu blizu Las Vegasa, a oporavljao se uz pomoć Kloi, od koje se u tom trenutku već razvodio.

U dokumentarcu je govorio i o odluci da oženi Kloi nakon samo 30 dana veze.

"Ja sam već Lamar Odom i gledam kako ona i njena porodica žive. Pomislio sam: 'Znam da je to mjesto gdje želim da budem. Tako želim da živim'", rekao je.

Njegov blizak prijatelj Entoni Pumpkin Boker, koji je bio na vjenčanju, tvrdi da mu je Odom baš na dan vjenčanja dva sata objašnjavao zašto se ženi.

"Govorio je da sve to radi kako bi sebi obezbijedio bolju budućnost. Kardašijanovi poznaju mnogo ljudi i imaju mnogo veza", ispričao je Boker.

Sam Odom je njihov brak, sklopljen 2009. godine, opisao kao "potez moći" kojim je svojoj slavi NBA prvaka pridružio i uticaj porodice Kardašijan, prenosi b92.

"Ali nisam bio spreman na toliku moć", priznao je.

Kloi mu odgovorila

Kloi Kardašijan je na njegove tvrdnje reagovala u novoj epizodi svog podkasta "Kloi in Wonder Land".

"Sjediš pred kamerom i govoriš da si me oženio zbog slave? Molim? To je je**no s**nje. Osjećam se kao budala", rekla je. Istakla je i da se osjeća iskorišćeno jer je učestvovala u snimanju.

"Provela sam sate radeći na tom dokumentarcu, učinila sam im uslugu. Nisam dobila ni centa. Bijesna sam što sam uopšte učestvovala."

Objasnila je da je na učešće pristala tek nakon višemjesečnog nagovaranja jer su joj iz Netfliksa rekli da dokumentarac ne mogu da završe bez nje.

"Nikad više neću ništa raditi sa Lamarom", poentirala je Kloi.

Par se razišao 2013. godine, a razvod je finalizovan 2016. Kloi je Odomu direktno poručila: "Tebi je sve šala. Ni za šta ne preuzimaš odgovornost."

