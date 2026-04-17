Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

Iako su se našli u istom lokalu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dijete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

Kako prenosi "Skandal", Melina je uživala u popodnevu u poznatom restoranu na Senjaku, gdje je sedela u društvu drugarice i muzičke zvijezde Lepe Brene. Atmosfera je bila opuštena sve dok u lokal nije ušetao njen sin Kan.

- Melina je sjedila sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dijete - otkriva izvor.

"Brena nije mogla da vjeruje šta se dešava"

Dok je Melina demonstrativno izbjegavala kontakt očima, Lepa Brena nije mogla da ostane imuna na ovu situaciju. Šokirana onim što vidi, pjevačica je odmah ustala od stola kako bi pozdravila momka.

- Brena nije mogla da vjeruje šta se dešava. Čim je vidjela Kana, ustala je, prišla mu, srdačno ga izgrlila i izljubila. Melina za sve to vrijeme nije ni pogledala u tom pravcu. Ne znam šta su njih dve prokomentarisale kada se Brena vratila za sto, ali Kan je vrlo brzo napustio lokal, dok su one nastavile razgovor - dodaje izvor.

Melina se udaje u Monaku

Melina Džinović u subotu će izgovoriti sudbonosno "da" bogatom Englezu, a gala vjenčanje napravljeno je u Monaku.

Kao žena čiji je život duboko prožet modom i estetikom, Melina je odlučila da njen poseban dan bude i prava revija elegancije, te će tom prilikom promeniti čak četiri različite vjenčanice.

Njena vizija savršenog izgleda dovedena je do vrhunca odlukom da joj dve od tih vjenčanica budu unikatno rađene u prestižnoj modnoj kući Dior. Ove raskošne haljine kreirane su po njenim posebnim specifikacijama, a s obzirom na vrhunski dizajn, njihova cijena je bila paprena. Ipak, u želji da svojoj budućoj supruzi priredi dan iz snova i ispuni sve njene zamisli, njen budući muž nije štedio novac.

Ovom ekskluzivnom slavlju prisustvovaće i njoj bliski ljudi iz domovine, pa je tako planirano da iz Srbije na vjenčanje doputuje 60 zvanica, koje će uveličati ovaj romantični trenutak.