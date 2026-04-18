Đina Džinović zakasnila na mamino vjenčanje sa milionerom: Melinina ćerka došla kad je sve bilo gotovo

Melina Džinović izgovorila je u Monaku sudbonosno "da" svom novom izabraniku, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu, ali ovom svječanom činu nije prisustvovala Đina Džinović, jer je zakasnila.

Iako je prvobitno planirano da porodica i najbliži budu uz Melinu tokom njenog najsrećnijeg dana, od Melinine mezimice ispred opštine nije bilo ni traga ni glasa dok su kumovi i ostali gosti uveliko pristizali na početak ceremonije.

Kako prenose mediji, Đina je u opštinu stigla kada je vjenčanje već bilo završeno. Nasljednica je uletela u zgradu opštine tek na samom kraju, stigavši tačno u trenutku kada su svi okupljeni već uveliko nazdravljali mladencima.

Nakon što je opštinsko vjenčanje održano na Azurnoj obali, gdje se Melina Džinović u Monaku udala za milionera Džefrija Pola Arnolda i zvanično uzela njegovo prezime, glamurozno svadbeno slavlje se seli u Italiju.

Svi gosti su se zajedno sa mladencima uputili 300 kilometara dalje od Monaka, u popularno ljetovalište Portofino, mjesto gdje se inače okuplja svjetski džet-set.

(informer)