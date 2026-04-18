Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold danas su zvanično u braku. Kreatorka se danas udala u Monako i sudbonosno da rekla milioneru pred mnoštvo zvanica.

Novopečeni bračni par, kako prenosi Telegraf sada će da krene ka luksuznoj sali gd‌je će se održati proslava povodom sklapanja braka.

Podsjetimo, mladoženja ju je na ceremoniju dovezao sa stilom, u luksuznom oldtajmeru, dok je iza njih išao crni automobil u pratnji.

Za njima je stigla i kuma Goca Karić, sa ostalim članovima porodice Karić, Bojanom i njegovom suprugom.

Kuma je bila u dugoj bež haljini i nije se odvajala od Meline.