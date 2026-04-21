Ovaj veliki MMA borac će se takmičiti na boks meču Bake Praseta: "Ako dogovorimo cifru..."

MMA borac Dušan Džakić najavio je da će se takmičiti u boks meču Bake Praseta, protiv Malog Bobija.

Dušan Džakić, koji je gostovao u lajvu Bake Praseta, najavio je potencijalni nastup u BFC 2 takmičenju, koje organizuje popularni jutjuber.

Tokom razgovora, Baka Prase je direktno upitao Džakića da li postoji mogućnost da ga publika vidi u njegovom borilačkom projektu.

- Da li ćemo vidjeti Dušana Džakića na BFC-u? - pitao je Baka.

- Ja mislim da da - kratko i jasno odgovorio je Džakić, čime je odmah podigao veliku prašinu među fanovima.

Dodatnu intrigu izazvala je priča o potencijalnom protivniku. Naime, Baka je otkrio da još uvijek nema adekvatnog rivala za Malog Bobija, te da je upravo Džakić jedno od rješenja koje je predložio.

- Nemamo protivnika za Malog Bobija, pa sam mu ja predložio Džakića, mada ne znam da li će to biti prevelika razlika u iskustvu - rekao je Baka Prase.

Sa druge strane, Džakić je otkrio da je već imao kontakt sa potencijalnim rivalom i da nema nikakav problem da uđe u ring, ukoliko se ispune određeni uslovi.

- Meni se Bobi javio i rekao da je kontaktiran od tebe i da bi voleo da se vidi sa mnom i da me poštuje. Ja sam rekao da se ne ljutim ni na koga, da li me neko podržava ili ne i da svako ima pravo na mišljenje. Ako se složimo oko cifre i rundi, ja prihvatam - poručio je Džakić.