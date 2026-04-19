Džinović: Dosadio sam joj, htjela je boljeg

19.04.2026 10:50

Komentari:

0
Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег
Pjevač Haris Džinović progovorio je jednom o bivšoj supruzi Melini Džinović koja se juče udala za bogatog Engleza u Monaku. On je bez ustručavanja progovorio o njihovom braku.

Nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline Džinović je izjavio: "Ja sam kriv što sam davao", i ubrzo je ta izjava postala viralna na društvenim mrežama.

"Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice", započeo je Haris.

Мелина свадба

Novinarka Telegrafa napadnuta na svadbi Meline Džinović

"U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smiješ, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovjek niti je ona meni bila stroga žena. Djeci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne", nastavio je Džinović, pa dodao:

"Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski dio, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gdje hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je volio. Tu se ništa nije promijenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog", govorio je Džinović u emisiji "Premijera".

Ђина Џиновић

Đina Džinović zakasnila na mamino vjenčanje sa milionerom: Melinina ćerka došla kad je sve bilo gotovo

Haris Džinović o Melininoj vjeridbi

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog vjerenika rekao sljedeće:

"Nemam pojma vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je mijenjam", rekao je Džinović.

Gala slavlje u Monaku

Melina Džinović, organizovala je gala proslavu vjenčanja sa budućim suprugom, Engleskim milionerom Džefrijem Pol Arnold Dejmom. Isto je održano u luksuznom restoranu na francuskoj rivijeri, a atmosferu je dodatno digao popularni bend Džipsi Kings.

melina dzinovic

Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

Melina je zasjenila prisutne elegantnoj bijeloj haljini, dok je Džefri nosio elegantno odijelo. Par je stigao u restoran automobilom, a društvo im je pravila kuma Goca Karić. Restoran, smješten tik uz more, a meni je bio baziran na vrhunskim morskim specijalitetima i francuskim delikatesima.

Pročitajte više

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

1 d

0
Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

Na Melininoj svadbi svira jedan od omiljenih Harisovih bendova: Sin Kan neće biti na ceremoniji

2 d

0
Откривено како је пропао бизнис Хариса Џиновића

Scena

Otkriveno kako je propao biznis Harisa Džinovića

1 sedm

0
Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Scena

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

1 mj

0

Više iz rubrike

Славну глумицу обожаватељка пољубила и пренијела страшну болест: Кћерку родила глуву и слијепу, па скренула с ума

Scena

Slavnu glumicu obožavateljka poljubila i prenijela strašnu bolest: Kćerku rodila gluvu i slijepu, pa skrenula s uma

3 h

0
Ћана испричала како је пала с моста

Scena

Ćana ispričala kako je pala s mosta

5 h

0
Инсерт из ријалитија Елита

Scena

Uroš Stanić bježi iz Elite nakon stravičnih batina: Lomi staklo i ruši sve pred sobom

20 h

0
Маја Маринковић и Станија Добројевић

Scena

Stanija potkačila Maju pomenuvši joj bivšeg, ona bijesna napustila studio

21 h

0

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

