Džinović: Dosadio sam joj, htjela je boljeg

Pjevač Haris Džinović progovorio je jednom o bivšoj supruzi Melini Džinović koja se juče udala za bogatog Engleza u Monaku. On je bez ustručavanja progovorio o njihovom braku.

Nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline Džinović je izjavio: "Ja sam kriv što sam davao", i ubrzo je ta izjava postala viralna na društvenim mrežama.

"Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice", započeo je Haris.

"U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smiješ, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovjek niti je ona meni bila stroga žena. Djeci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne", nastavio je Džinović, pa dodao:

"Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski dio, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gdje hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je volio. Tu se ništa nije promijenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog", govorio je Džinović u emisiji "Premijera".

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog vjerenika rekao sljedeće:

"Nemam pojma vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je mijenjam", rekao je Džinović.

Melina Džinović, organizovala je gala proslavu vjenčanja sa budućim suprugom, Engleskim milionerom Džefrijem Pol Arnold Dejmom. Isto je održano u luksuznom restoranu na francuskoj rivijeri, a atmosferu je dodatno digao popularni bend Džipsi Kings.

Melina je zasjenila prisutne elegantnoj bijeloj haljini, dok je Džefri nosio elegantno odijelo. Par je stigao u restoran automobilom, a društvo im je pravila kuma Goca Karić. Restoran, smješten tik uz more, a meni je bio baziran na vrhunskim morskim specijalitetima i francuskim delikatesima.

