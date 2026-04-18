Новинарка Телеграфа нападнута на свадби Мелине Џиновић

Новинарка Телеграфа нападнута је испред општине у Монаку, због покушаја да одради свој посао и усними Мелину Џиновић и милионера Џефрија Пола Арнолда.
Наиме, приватно обезбjеђење милионера прво је покушало да удаљи нашу новинарку, иако она није прилазила младенцима, а ни самој општини, пише Телеграф.
Послије неуспјелог покушаја да је удаљи са јавне површине на којој сме да стоји, члан обезбјеђења се бацао у покушају да новинарка не усними младенце.
При том покушају, он је дизао руке, па чак и својим шакама ударао у телефон.
Иако је новинарка Телеграфа покушавала да му објасни да само ради свој посао, у једном моменту он је почео и да пријети "да ће са 20 другара доћи у Србију, због ње"!
Мелина је, за то вријеме, заједно са гостима гледала све то и није жељела да реагује, те да смири своје обезбјеђење које је насилнички напало нашу новинарку.
