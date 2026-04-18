Новинарка Телеграфа нападнута на свадби Мелине Џиновић

АТВ
18.04.2026 15:56

Свадба Мелине Џиновић
Фото: Printscreen/Kurir

Новинарка Телеграфа нападнута је испред општине у Монаку, због покушаја да одради свој посао и усними Мелину Џиновић и милионера Џефрија Пола Арнолда.

Наиме, приватно обезбjеђење милионера прво је покушало да удаљи нашу новинарку, иако она није прилазила младенцима, а ни самој општини, пише Телеграф.

Послије неуспјелог покушаја да је удаљи са јавне површине на којој сме да стоји, члан обезбјеђења се бацао у покушају да новинарка не усними младенце.

При том покушају, он је дизао руке, па чак и својим шакама ударао у телефон.

Иако је новинарка Телеграфа покушавала да му објасни да само ради свој посао, у једном моменту он је почео и да пријети "да ће са 20 другара доћи у Србију, због ње"!

Мелина је, за то вријеме, заједно са гостима гледала све то и није жељела да реагује, те да смири своје обезбјеђење које је насилнички напало нашу новинарку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

