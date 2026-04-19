Ćana ispričala kako je pala s mosta

Pjevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, oglasila se nakon što su se pojavile informacije o njenom zdravstvenom stanju, pa čak i tvrdnje da je doživjela ozbiljnu povredu nakon pada sa mosta.

Ove vijesti izazvale su zabrinutost među njenim fanovima, ali je pjevačica odlučila da se lično obrati javnosti i stavi tačku na spekulacije.

Naglasila je da se radi o starom događaju iz 2011. godine, o kojem je nedavno govorila u jednoj emisiji. Pjevačica je iskoristila priliku i da se zahvali svima koji su joj uputili poruke podrške i brige, ali i da poruči da je trenutno u odličnom stanju i potpuno posvećena pripremama za predstojeći koncert na Tašmajdanu.

Zadobila teške povrede

Ćana je otvorila je dušu i podijelila detalje jezive nezgode koju je doživjela na Ozrenu, kada je pala sa mosta i zadobila teške tjelesne povrede.

Scena Marko Bulat priveden u policijsku stanicu

Sve se odigralo tokom ljetnje sezone kada je pjevačica bila potpuno iscrpljena od brojnih nastupa i obaveza.

Ćana ističe da je svemu kumovao umor, te je do detalja opisala kako je došlo do ovog stravičnog trenutka.

- Pjevala sam na velikom tradicionalnom zboru na Ozrenu. Došla sam kući u pet sati, a treba već u devet da ustanem i bila sam baš umorna. Uvijek kada treba da ustanem i idem negdje, navijem sat, ali pošto sam jako odgovorna, i prije alarma se probudim. Auto je bio parkiran na suncu, i ako se našminkam od vrućine ima sve da se razlije, pa sam odlučila da preparkiram auto – započela je priču Ćana.

Pjevačica je u pidžami izašla da preparkira vozilo u hladovinu, a onda ju je trenutak nepažnje tokom naizgled bezazlenog razgovora umalo koštao života.

Scena Ćana u Laktašima pjevala Arapinu

- Bio je tu neki most, i prekoputa ima neko drveće, hladovina. Izašla sam u pidžami i preparkirala sam auto i vraćala se preko mosta. Kada sam se vraćala, srela sam dvije žene koja su mi rekle: „Otkud ti, bilo je sinoć ludilo“. Ja sam tako pričala sa njima i išla u drugu stranu. zaboravila da most nema ogradu i samo sam nestala, ne znam ni šta se desilo. Samo su mi ključevi odletjeli, osjetila sam snažan bol i da mi je pukla ruka, nisam mogla da se pomjerim. Četiri rebra sam polomila, unakazila sam se. Nisam mogla ni da izađem odatle, zato što 2,5 metara visine ima most – ispričala je pjevačica.

Dodaje da je u sekundi nastala panika. Preplašene prolaznice su vrištale, a u pomoć su joj pritrčali muž i svekar.

– One su počele da vrište, a svekar i muž su bili u blizini, i dotrčali su jer čuju da zapomažem, a ne znaju odakle. Dozivala sam ih, jer sam imala osjećaj da ću da se onesvijestim od bola. Molila sam Boga da što prije dođu, jer ako se onesvijestim, ne znam kako će me izvaditi odatle. Kada promašiš jedan stepenik, zna da bude opasno, a zamislite sa 2,5 metara kada se padne. Kao vreća sam pala, odvezli su me u bolnicu, rekli su da će vjerovatno morati da operišu ruku i poslali me za Beograd. Na kraju nisam operisana, ali sam bila šest nedjelja u gipsu - rekla je ona za Grand.