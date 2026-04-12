Prekinut program u Eliti zbog žestokog sukoba

Tokom emitovanja radio-emisije "S mesta splačine", došlo je do oštre rasprave između Milene Kačavende i Danila Dače Virijevića, koja je ubrzo eskalirala u otvoreni sukob.

Rasprava je započela neslaganjem oko načina vođenja emisije i odnosa prema gostima, a Milena je kolegi zamjerila što je optužuje za pristrasnost.

U žustrom obraćanju istakla je da ne prihvata takve kritike, naglašavajući da problem ne vidi u sebi, već u tome što pojedini gosti, poput Filipa, nemaju dovoljno prostora da odgovore zbog načina vođenja emisije.

Takođe mu je poručila da ne pokušava da je upoređuje sa drugima, uz opasku da smatra da je previše ponio ulogu voditelja.

"Ti meni ne možeš da govoris da sam pristrasna. Filip od tvog sr*nja ne može da priča, a to što ti se ne sviđaju odgovori su druga priča. Nemoj ti meni više da upoređuješ. Ti si ovdje voditelj i malo si se primio", urlala je Milena.

Sa druge strane, Dača je uzvratio tvrdnjom da pojedini učesnici sami izazivaju reakcije jer izbjegavaju konkretne odgovore na postavljena pitanja.

"Filip izaziva reakcije jer neće da odgovara", dodao je Dača.

"Ti želiš da dođu da ih pljuju", dodala je Milena.

"Kao što pljuju Aneli, Staniju, Asmina... Ti si rekla da treba da istjeramo Ivana", rekao je Dača.

"Ne Ivana, on je bio planiran, a šta je sa drugima? Mogu li Teodora i Filip da pričaju?", nastavila je Kačavenda.

"Filip ne odgovara kad se postavljaju pitanja", rekao je Dača.

"Vidim tebi je baš odgovorio, g*vno malo", dodala je Kačavenda.

