Ovako Zorica Brunclik obilježava Vaskrs dok se oporavlja

Pjevačica Zorica Brunclik privremeno se povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, a kako navode izvori bliski njenom okruženju, trenutno se oporavlja i očekuje se njen povratak poslovnim obavezama krajem aprila.

U međuvremenu, njen sin Đorđe Tutić podijelio je detalje praznične atmosfere iz porodičnog doma u Krnjači, gdje porodica provodi Vaskrs.

Na objavljenoj fotografiji se vidi da je u dnevnoj sobi upaljen kamin, dok se na velikom ekranu smenjuju motivi vezani za Vaskrs - od vaskršnjeg zeca do šarenih jaja, prenosi Telegraf.

Porodična atmosfera i zajednički praznični trenuci u ovom periodu Zorici najviše znače, a posebno joj prija blizina najmilijih i mir u porodičnom okruženju.

Podsjetimo, Lepa Lukić je iznijela najnovije detalje o Zoričinom zdravstvenom stanju.

"Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo", otkrila je Lepa Lukić za "Alo".

Uskoro se očekuje njen porvatak u Pinkove zvezde

Naime, izvor blizak produkciji otkriva da se pjevačica uspješno oporavlja nakon zdravstvenih problema i da se vraća na snimanja krajem aprila.

"Zoričin oporavak ide po planu i po prognozama ljekara. Sve je kako treba i Zorica se uskoro vraća u crvenu stolicu, gdje je svi željno iščekuju. Ona bi trebalo da se vrati na svoje mjesto u Pinkovim zvezdama već krajem aprila", otkrio je izvor blizak produkciji za Pink.rs.