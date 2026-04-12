Putin: Vaskrs je simbol pobjede života, ljubavi i pravde

"Čestitam pravoslavnim hrišćanima, svim građanima Rusije koji obilježavaju Svjetlo Hristovo Vaskrsenje", navodi se u čestitki objavljenoj na sajtu Kremlja.

Predsjednik je istakao da ovaj praznik ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću i vjerom u pobjedonosnu snagu života, kao i u trijumf ljubavi, dobra i pravde. Takođe je podsjetio da Vaskrs ujedinjuje građane Rusije oko vjekovnih tradicija, duhovnih i moralnih vrijednosti i ideala.

Prema njegovim riječima, Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske konfesije imaju značajnu ulogu u očuvanju bogatog istorijskog i kulturnog nasljeđa Rusije, jačanju instituta porodice i vaspitanju mladih generacija.

Putin je naglasio i važnost djelovanja vjerskih organizacija, koje, kako je rekao, aktivno rade na unapređenju saradnje sa državnim organima, jačanju međuvjerskog i međunacionalnog dijaloga, kao i na podršci učesnicima specijalne vojne operacije i njihovim porodicama.

"Takva važna i višestrana djelatnost zaslužuje najdublje priznanje", zaključio je predsjednik.

Vaskrs, odnosno Hristovo Vaskrsenje, 2026. godine obilježava se 12. aprila, prenosi Sputnjik.