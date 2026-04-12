Mačetom napao putnike, policija likvidirala napadača

Najmanje tri osobe teško su povrijeđene u krvavom piru koji se dogodio na stanici Grand Central u samom centru Menhetna.
Napadač je preminuo u bolnici nakon što je policija otvorila vatru.
Svijet je obišla vijest o zastrašujućem incidentu u podzemnoj željeznici Njujorka. Prema navodima svjetskih medija, muškarac je u subotu ujutro, oko 9:50 časova po lokalnom vremenu, potpuno neisprovociran mačetom nasrnuo na tri starije osobe: muškarce stare 85 i 65 godina, te 70-godišnju ženu.
Policijski službenici koji su se zatekli na peronu odmah su reagovali i pucali u napadača kako bi zaustavili dalji pokolj. Iako je prvobitno hospitalizovan u kritičnom stanju, američki mediji, uključujući CNN i Njujork Post, potvrdili su da je napadač kasnije podlegao povredama.
Žrtve su hitno prebačene u obližnju bolnicu sa teškim tjelesnim povredama. Medicinsku pomoć primila su i dvojica policajaca koji se nalaze u stabilnom stanju.
"Dvije nevine osobe napadnute su u besmislenom činu nasilja. Zahvalna sam našim hrabrim policajcima koji su brzo reagovali kako bi zaustavili osumnjičenog", izjavila je guvernerka Njujorka, Keti Hočul.
Izvori iz policije navode da za sada ništa ne ukazuje na to da je ovaj napad povezan sa terorizmom. Građanima je upućen apel da izbjegavaju šire područje stanice Grand Central zbog uviđaja i velikih saobraćajnih gužvi. Mnoge linije podzemne željeznice do daljeg će zaobilaziti ovu stanicu, prenosi Dnevnik.hr.
I’ve been briefed on the horrific incident at Grand Central this morning.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 11, 2026
Two innocent people were attacked in a senseless act of violence. I’m grateful to our brave officers who acted quickly to stop the suspect.
We’re working closely with the NYPD as the investigation… https://t.co/fwS4IzVBHN
