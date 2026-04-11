Drama na Veliku subotu u Beču, više povrijeđenih

Na čuvenom "Bečkom toboganu", poznatijem kao "Željeznica patuljaka", u zabavnom parku Prater u subotu se dogodila nesreća.

Jedan od vagona je iskočio iz šina, pri čemu je povrijeđeno nekoliko putnika. Prema riječima operatera, uzrok nesreće nije bio tehnički kvar, već ljudska greška, javlja bečki "Kurier".

Dvije žene, obe stare 63 godine, prevezene su kolima hitne pomoći u bolnicu sa povredama; vjerovatno je riječ o nagnječenjima.

Još tri putnika - dvije žene od 39 godina i jedan muškarac od 46 godina - nisu zahtijevali hospitalizaciju nakon ukazane prve pomoći.

Operater ukazuje na ljudski faktor

"Zbog pogrešne procjene vozača voza", naveli su operateri rolerkostera, "voz se prije kraja vožnje kretao prebrzo".

"Budući da hitna kočnica nije aktivirana, prvi vagon je iskočio iz šina".

Vozač se, prema planu, nalazio u drugom vagonu.

Tokom vožnje u vagonima nije bilo djece. Operateri su odmah pokrenuli hitne mjere spasavanja.

"Naglašavamo da je ovaj žalostan incident uzrokovan ljudskom, a ne tehničkom greškom", izjavili su, dodajući: "Svim pogođenima želimo brz oporavak."

Policija je poziv primila oko 12.15 časova, a policijska i spasilačka akcija završena je oko 13.30 časova.

Policija još nema potvrđene informacije o uzroku nesreće.

"Ipak, ne djeluje kao da je u pitanju nemar treće strane", rekao je portparol policije Markus Ditrih.

Jedan od najstarijih aktivnih rolerkostera na svijetu

Ova atrakcija se smatra jednim od najstarijih aktivnih rolerkostera na svijetu. Izgrađen je između 1948. i 1950. godine i predstavlja jednu od posljednjih preostalih starih struktura u bečkom Prateru. Njime upravlja porodica i još je u izvornom stanju - u pitanju je čisto drvena konstrukcija sa klasičnim šinskim sistemom i kočničarem koji se vozi u vozu.

Staza duga oko 450 metara prolazi kroz veštački pejzaž dizajniran da dočara planinu Grosglokner. Nadimak "Cvergerlban" (Željeznica patuljaka) duguje brojnim baštenskim patuljcima koji su postavljeni duž rute.

