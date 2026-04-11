Kako izbori u Mađarskoj utiču na Evropu i naš region?

Ishod izbora u Mađarskoj mogao bi da utiče na odnose unutar Evropske unije, ali i na politiku prema Zapadnom Balkanu.

Rezultat bi mogao da promijeni način na koji se Budimpešta postavlja prema ključnim pitanjima u Evropi, upozoravaju analitičari. Masovnost na predizbornim skupovima, kažu ne održava stvarnu situaciju.

"Oni se gledaju kao neka prekretnica jer neko misli ukoliko dođe do neke promjene vlasti u Mađarskoj, ukoliko dođe neko ko zastupa upravo ta stanovišta EU da će se zbog blizine i same Ukrajine, ali i odnosa sa Rusijom i SAD-om neke stvari promijeniti. Nisam siguran da će to ići u tom pravcu jer taj trend koji traje već neko vrijeme unutar EU nije nešto što će biti zaustavljeno izborima u Mađarskoj, naprosto unutar EU postoji velika želja za promjenom u odnosu na ono što smo mogli da posmatramo unazad 10-ak godina kroz politike EU jer taj neki neoliberalni koncept koji zastupaju oni koji su danas politički predstavnici unutar EU ne odgovara zemljama članicama pojedinačno", rekao je za ATV Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije.

Izbore pažljivo prate region i Republika Srpska, imajući u vidu ranije razvijene političke i ekonomske veze.

"Imamo veoma dobre odnose sa Mađarskom, to je poznato, sa mnogim partijama u Evropi, želimo da Orban pobijedi i hoće, ja sam u to uvjeren", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Interes za izbore u Mađarskoj stiže i izvan Evrope. To ukazuje na njihov širi politički značaj i uticaj na globalne političke trendove.

"Politike konzervativne zapadne Vlade su te koje omogućavaju vlast u cijelom svijetu, to funkcioniše i možemo djeci da ostavimo bolji svijet. Znam da ovdje postoji veliki broj građana koji to shvataju i postoji vaša velika zajednica u Mađarskoj i nadam se da neće dozvoliti da komunisti preuzmu Mađarsku jer ako Mađarska padne, onda će pasti i ostali dio istočne Evrope jer je Viktor Orban jedan od pravih boraca u regionu i mislim da takve ljude treba da podržavamo", rekao je Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika.

U suštini, birači će da odluče da li su za dosadašnji kurs u državi ili će otvoriti prostor za drugačiju politiku u Mađarskoj.