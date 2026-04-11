Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

Na njemački voz Intersiti ekspres koji je saobraćao na relaciji od Berlina do Lajpciga, pao je nadzemni dalekovod i tom prilikom su lakše povrijeđena dva putnika, saopštio je danas portparol njemačke željeznice Dojče ban.

Portparol je za RBB kazao da je u trenutku nesreće u vozu bilo oko 600 putnika.

Nadzemni dalekovod je pukao i pao je na voz oko 11.25 sati, kod grada Cahna, a saobraćaj na tom dijelu pruge je zbog zaustavljenog voza u prekidu.

U incidentu je oštećeno ili razbijeno nekoliko prozora a dva putnika su lakše povređena od krhotina.

Kako je najavljeno, za putnike u vozu biće obezbeđen dalji prevoz autobusima.