Logo
Large banner

Lidl povukao neočekivan potez

Autor:

ATV
11.04.2026 17:02

Komentari:

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Foto: Pixabay/ChriskyKey

Njemački diskontni trgovački lanac Lidl povukao je neočekivan potez i počeo izgradnju svog prvog paba, koji bi trebao biti otvoren ovog ljeta.

Kako javlja "CNN", objekat će se nalaziti u Dandonaldu, predgrađu Belfasta u Sjevernoj Irskoj, uz jednu od postojećih Lidlovih trgovina.

Мирјана Пајковић

Srbija

Mirjana Pajković i Vojislav Šešelj ''zaratili'' u studiju

Uz pab će biti otvorena i prodavaonica alkoholnih pića, u kojoj će kupci moći pronaći Lidlovu ponudu vina, piva, cidera, žestokih pića i likera, saznaje "CNN".

Planirani pab imaće kapacitet od 60 sjedećih mjesta i prostiraće se na površini od oko 60 kvadratnih metara.

20 godina tradicije

Regionalni direktor Lidla za Sjevernu Irsku, Gordon Kruikšanks, istaknuo je kako Lidl u Dandonaldu djeluje više od 20 godina, ali da kupci do sada nisu imali pristup punom asortimanu proizvoda, posebno alkoholnim pićima.

"Dandonald je grad koji bilježi značajan rast stanovništva, što je povećalo potrebu za ugostiteljskim objektima poput pabova", poručio je on.

Един Џеко

Fudbal

Džeko na oporavku u Beogradu doživio veliko iznenađenje

Projekat dolazi nakon što je Lidl prošle godine dobio sudski spor vezan uz izdavanje dozvole za rad.

Visoki sud odbacio je žalbu konkurentskog trgovca koji je tvrdio da nova lokacija nije prikladna i da ne postoji dovoljna potražnja.

Sud je u presudi naveo kako ovakav koncept predstavlja novinu na tržištu, ali da zakonski okvir ne sprečava inovacije u načinu poslovanja ugostiteljskih objekata.

Мапа незапослености

Ekonomija

Internetom kruži nova mapa: Podaci za BiH su zabrinjavajući

Prema zakonima u Sjevernoj Irskoj, dozvole za prodaju alkohola izdaju se ograničeno, no moguće ih je prenijeti sa jednog objekta na drugi slične namjene, što je omogućilo realizaciju ovog projekta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lidl

Kafić

Sjeverna Irska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Svijet

Poznato ko je danas prošao kroz Ormuski moreuz

1 h

0
Танкери у Ормуском мореузу

Svijet

Ogroman broj tankera se kreće prema SAD, Tramp otkrio zašto

1 h

0
Иранска делегација у посјети, коју предводи предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф, трећи слијева, састаје се са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду, Пакистан, у суботу, 11. априла 2026. године.

Svijet

Iran podvukao crvenu liniju: "Prst na okidaču"

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Budimpešta razgovara sa saveznicima unutar i van EU

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći

17

45

Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca

17

44

Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

17

38

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

17

26

Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner