Lidl povukao neočekivan potez

Njemački diskontni trgovački lanac Lidl povukao je neočekivan potez i počeo izgradnju svog prvog paba, koji bi trebao biti otvoren ovog ljeta.

Kako javlja "CNN", objekat će se nalaziti u Dandonaldu, predgrađu Belfasta u Sjevernoj Irskoj, uz jednu od postojećih Lidlovih trgovina.

Srbija Mirjana Pajković i Vojislav Šešelj ''zaratili'' u studiju

Uz pab će biti otvorena i prodavaonica alkoholnih pića, u kojoj će kupci moći pronaći Lidlovu ponudu vina, piva, cidera, žestokih pića i likera, saznaje "CNN".

Planirani pab imaće kapacitet od 60 sjedećih mjesta i prostiraće se na površini od oko 60 kvadratnih metara.

20 godina tradicije

Regionalni direktor Lidla za Sjevernu Irsku, Gordon Kruikšanks, istaknuo je kako Lidl u Dandonaldu djeluje više od 20 godina, ali da kupci do sada nisu imali pristup punom asortimanu proizvoda, posebno alkoholnim pićima.

"Dandonald je grad koji bilježi značajan rast stanovništva, što je povećalo potrebu za ugostiteljskim objektima poput pabova", poručio je on.

Fudbal Džeko na oporavku u Beogradu doživio veliko iznenađenje

Projekat dolazi nakon što je Lidl prošle godine dobio sudski spor vezan uz izdavanje dozvole za rad.

Visoki sud odbacio je žalbu konkurentskog trgovca koji je tvrdio da nova lokacija nije prikladna i da ne postoji dovoljna potražnja.

Sud je u presudi naveo kako ovakav koncept predstavlja novinu na tržištu, ali da zakonski okvir ne sprečava inovacije u načinu poslovanja ugostiteljskih objekata.

Ekonomija Internetom kruži nova mapa: Podaci za BiH su zabrinjavajući

Prema zakonima u Sjevernoj Irskoj, dozvole za prodaju alkohola izdaju se ograničeno, no moguće ih je prenijeti sa jednog objekta na drugi slične namjene, što je omogućilo realizaciju ovog projekta.