Ogroman broj tankera se kreće prema SAD, Tramp otkrio zašto

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da se veliki broj praznih naftnih tankera kreće ka Sjedinjenim Američkim Državama da bi utovarili američku naftu i gas.

"Imamo više nafte nego sljedeće dvije najveće naftne ekonomije zajedno - i viši kvalitet", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj platformi Trut Sošal.

Trampova objava uslijedila je dok se visoki američki i iranski zvaničnici sastaju u Islamabadu sa pakistanskim posrednicima, dok Teheran postavlja svoje crvene linije koje, kako je saopštio, Vašington mora da prihvati prije nego što se održe direktni razgovori kako bi se okončao šestonedjeljni rat.

Tramp je ranije ove sedmice rekao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Ormuski moreuz.