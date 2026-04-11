Logo
Large banner

Tramp: Naftni tankeri kreću ka SAD

Autor:

ATV
11.04.2026 15:03

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da se veliki broj praznih naftnih tankera kreće ka Sjedinjenim Američkim Državama da bi utovarili američku naftu i gas.

"Imamo više nafte nego sljedeće dvije najveće naftne ekonomije zajedno - i viši kvalitet", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Trampova objava uslijedila je dok se visoki američki i iranski zvaničnici sastaju danas u Islamabadu sa pakistanskim posrednicima, dok Teheran postavlja svoje crvene linije koje, kako je saopštio, Vašington mora da prihvati prije nego što se održe direktni razgovori kako bi se okončao šestonedjeljni rat.

Tramp je ranije ove sedmice rekao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Ormuski moreuz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Nafta

Teheran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner