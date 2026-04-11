Tramp: Naftni tankeri kreću ka SAD

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da se veliki broj praznih naftnih tankera kreće ka Sjedinjenim Američkim Državama da bi utovarili američku naftu i gas.

"Imamo više nafte nego sljedeće dvije najveće naftne ekonomije zajedno - i viši kvalitet", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Trampova objava uslijedila je dok se visoki američki i iranski zvaničnici sastaju danas u Islamabadu sa pakistanskim posrednicima, dok Teheran postavlja svoje crvene linije koje, kako je saopštio, Vašington mora da prihvati prije nego što se održe direktni razgovori kako bi se okončao šestonedjeljni rat.

Tramp je ranije ove sedmice rekao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Ormuski moreuz.