U hramu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu pravoslavno sveštenstvo prizvalo Blagodatni oganj

ATV
11.04.2026 13:41

Благодатњи огањ у Јерусалиму
Foto: YouTube/Screenshot/Christian Youth Channel

U hramu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu pravoslavno sveštenstvo prizvalo je Blagodatni oganj, čiji silazak označava vidljivu pojavu Svetog Duha, ali i istinitost Vaskrsenja Hristovog.

Prema pravoslavnom predanju, Blagodatni oganj je čudo koje se dešava svake godine u Hramu Groba Gospodnjeg na Veliku subotu, kada iz groba Isusa Hrista izbija plava svjetlost.

Savjeti

Ljuske vaskršnjih jaja nikad ne bacajte, pravo su blago

Svake godine na Veliku subotu, dan između golgotskog raspeća na Veliki petak i vaskrsenja Sina Božijeg u nedjelju, kada služi pravoslavni prvojerarh, sada patrijarh jerusalimski Teofil, u Kuvukliji na Grobu Gospodnjem, dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina. Sa neba silazi Blagodatni oganj koji čudesno pali svijeće patrijarhu, a potom i ostalim vjernicima.

Blagodatni oganj tokom prvih minuta ne pali i ne peče.

Na Veliku subotu je tijelo Gospoda Hrista bilo u grobu, te je ovaj dan simbol cjelokupne istorije palog čovječanstva jer označava trajanje između bogootpadničkog sunovrata u tamu i vaskršnje pobjede nad pobjedama - pobjede nad smrću.

Scena

Oglasila se Milica Todorović: "Oče, oprosti im, ne znaju šta čine"

Blagodatni oganj sa Hristovog groba ove godine stići će u Hram Svetog Save u Beogradu, gdje će večeras tokom liturgije njime svijeće zapaliti sveštenstvo i vjernici.

Iz Srpske pravoslavne crkve saopšteno da će večeras u 23.00 časa, na početku službe, arhijerej koji bude služio u Hramu Svetog Save Blagodatnim ognjem upaliti prvu svijeću.

Pročitajte više

Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи

Zanimljivosti

Narodno vjerovanje uoči Vaskrsa: Evo zašto noćas ne bi trebalo zaspati prije ponoći

4 h

0
Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса, 11.04.2026.

Gradovi i opštine

Odbornici SNSD-a obradovali građane povodom Vaskrsa

4 h

1
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens razgovarao sa pakistanskim premijerom

4 h

0
Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

Ljubav i seks

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

5 h

0

Više iz rubrike

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens razgovarao sa pakistanskim premijerom

4 h

0
Мађарски премијер Виктор Орбан обраћа се својим присталицама током предизборног скупа у Секешфехервару, Мађарска.

Svijet

Orban: EU mora priznati poraz, Evropi trebaju ruske sirovine

5 h

1
Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.

Svijet

Babiš: Orban najbolji izbor za mađarske interese i stabilnost

6 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Svijet

Lavrov: Brisel će Zelenskom oprostiti sve samo da nastavi svoju misiju

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

Tukli i ponižavali radnika Hitne pomoći

17

45

Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca

17

44

Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

17

38

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

17

26

Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

