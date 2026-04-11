U hramu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu pravoslavno sveštenstvo prizvalo Blagodatni oganj

U hramu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu pravoslavno sveštenstvo prizvalo je Blagodatni oganj, čiji silazak označava vidljivu pojavu Svetog Duha, ali i istinitost Vaskrsenja Hristovog.

Prema pravoslavnom predanju, Blagodatni oganj je čudo koje se dešava svake godine u Hramu Groba Gospodnjeg na Veliku subotu, kada iz groba Isusa Hrista izbija plava svjetlost.

Svake godine na Veliku subotu, dan između golgotskog raspeća na Veliki petak i vaskrsenja Sina Božijeg u nedjelju, kada služi pravoslavni prvojerarh, sada patrijarh jerusalimski Teofil, u Kuvukliji na Grobu Gospodnjem, dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina. Sa neba silazi Blagodatni oganj koji čudesno pali svijeće patrijarhu, a potom i ostalim vjernicima.

Blagodatni oganj tokom prvih minuta ne pali i ne peče.

Na Veliku subotu je tijelo Gospoda Hrista bilo u grobu, te je ovaj dan simbol cjelokupne istorije palog čovječanstva jer označava trajanje između bogootpadničkog sunovrata u tamu i vaskršnje pobjede nad pobjedama - pobjede nad smrću.

Blagodatni oganj sa Hristovog groba ove godine stići će u Hram Svetog Save u Beogradu, gdje će večeras tokom liturgije njime svijeće zapaliti sveštenstvo i vjernici.

Iz Srpske pravoslavne crkve saopšteno da će večeras u 23.00 časa, na početku službe, arhijerej koji bude služio u Hramu Svetog Save Blagodatnim ognjem upaliti prvu svijeću.