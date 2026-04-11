Svima je očigledno da je kijevski režima pogazio i zahtjeve EU i sopstveni Ustav, ali Brisel će Vladimiru Zelenskom oprostiti sve samo da nastavi svoju misiju, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je to rekao, komentarišući izjave evropskih zvaničnika na temu curenja sadržaja telefonskih razgovora koje je imao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom.

Kako je dodao, ti zvaničnici su se usudili da osude ministre spoljnih poslova država-članica UN jer su razmatrali korake kako bi sprečili Kijev da na najgrublji način prekrši univerzalno priznata prava nacionalnih manjina.

"To se zove samorazotkrivanje", rekao je šef ruske diplomatije.

Govoreći o razgovorima sa Sijartom, naglasio je da je održavanje političkog dijaloga jedna od ključnih dužnosti ministara spoljnih poslova.

Bilateralne teme su uvijek među najvažnijim u razgovorima koje vodi sa drugim kolegama, kao i međunarodna pitanja, a posebna pažnja posvećuje se očuvanju zakonitih interesa građana u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnih manjina.

Evropa zatvara oči

Ruski ministar je istakao da je položaj ruskog stanovništva u Ukrajini još nepodnošljiviji.

„Evropska unija, hvaleći se svojom posvećenošću vrijednostima, ne samo da nije osudila, već je i ohrabrila kijevski režim da iskoreni sve rusko u Ukrajini“, istakao je on.

Prema njegovim riječima, usvajanjem brojnih zakonskih akata, „sve sfere ruskog jezika, uključujući obrazovanje, kulturu i medije, sistematski su sužavane i na kraju potpuno blokirane“, prenosi Sputnjik.