Lavrov: Brisel će Zelenskom oprostiti sve samo da nastavi svoju misiju

ATV
11.04.2026 11:37

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Svima je očigledno da je kijevski režima pogazio i zahtjeve EU i sopstveni Ustav, ali Brisel će Vladimiru Zelenskom oprostiti sve samo da nastavi svoju misiju, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je to rekao, komentarišući izjave evropskih zvaničnika na temu curenja sadržaja telefonskih razgovora koje je imao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom.

Kako je dodao, ti zvaničnici su se usudili da osude ministre spoljnih poslova država-članica UN jer su razmatrali korake kako bi sprečili Kijev da na najgrublji način prekrši univerzalno priznata prava nacionalnih manjina.

"To se zove samorazotkrivanje", rekao je šef ruske diplomatije.

Govoreći o razgovorima sa Sijartom, naglasio je da je održavanje političkog dijaloga jedna od ključnih dužnosti ministara spoljnih poslova.

Полиција-ноћ

Hronika

U sudaru kod Bijeljine povrijeđen vozač

Bilateralne teme su uvijek među najvažnijim u razgovorima koje vodi sa drugim kolegama, kao i međunarodna pitanja, a posebna pažnja posvećuje se očuvanju zakonitih interesa građana u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnih manjina.

Evropa zatvara oči

Ruski ministar je istakao da je položaj ruskog stanovništva u Ukrajini još nepodnošljiviji.

„Evropska unija, hvaleći se svojom posvećenošću vrijednostima, ne samo da nije osudila, već je i ohrabrila kijevski režim da iskoreni sve rusko u Ukrajini“, istakao je on.

Prema njegovim riječima, usvajanjem brojnih zakonskih akata, „sve sfere ruskog jezika, uključujući obrazovanje, kulturu i medije, sistematski su sužavane i na kraju potpuno blokirane“, prenosi Sputnjik.

Sergej Lavrov

Vladimir Zelenski

Brisel

Peter Sijarto

Ruska vojna operacija 2026

Pročitajte više

У судару код Бијељине повријеђен возач

Hronika

U sudaru kod Bijeljine povrijeđen vozač

1 h

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Republika Srpska

Proizvodnja u šumarstvu Srpske porasla za više od šest odsto

1 h

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.

Republika Srpska

Željka Cvijanović čestitala Vaskrs: Neka praznik unese spokoj u vaša srca

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Obavještajne službe SAD upozorile: Iran raspolaže sa hiljade balističkih raketa

1 h

0

Više iz rubrike

Балистичка ракета

Svijet

Obavještajne službe SAD upozorile: Iran raspolaže sa hiljade balističkih raketa

1 h

0
Илустрација - Паре

Svijet

Mladić u toaletu pronašao skoro 10.000 dolara, reakcijom oduševio svijet

2 h

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio koji je ključni zahtjev Vašingtona

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner