Mladić u toaletu pronašao skoro 10.000 dolara, reakcijom oduševio svijet

Osamnaestogodišnji Džejden Sintron, zaposlen u lancu brze hrane Chick-fil-A u Sjevernoj Karolini, postao je pravi heroj nakon što je pokazao nevjerovatno poštenje u trenutku koji bi za mnoge bio veliko iskušenje.
Sintron je tokom svoje uobičajene smjene početkom aprila otišao na pauzu, a kada je ušao u toalet restorana, pored toaletne šolje ugledao je dvije bijele koverte pune novca.
U kovertama se nalazilo ukupno 9.333 dolara (oko 17.000 KM). Na jednoj je pisalo da je namijenjena "First Citizens Bank", a na drugoj "Truist". Mladić je imao izbor – da zadrži ogroman iznos ili da postupi ispravno.
„Moja prva misao je bila... ne, ovo se ne dešava. Nešto nije u redu“, ispričao je Džejden za lokalnu televizijsku stanicu "WITN".
Nakon što je prvobitni šok prošao, tinejdžer je novac odmah predao odjeljenju za ljudske resurse u restoranu. Kako kaže, u toj odluci presudila je njegova vjera.
„Znao sam da radim pravu stvar“, objasnio je Džejden. Njegovo poštenje nije prošlo nezapaženo, pa mu je ponuđena i novčana nagrada. Iako je mladić prvobitno nekoliko puta odbio da uzme bilo kakav novac za svoj gest, na kraju je ipak prihvatio znak pažnje, piše magazin "People".
